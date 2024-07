Какви са "възможностите за мир" в Украйна: Орбан разговаря с Тръмп

М инистър-председателят на Унгария Виктор Орбан се срещна с бившият американски Доналд Тръмп, който се бори за преизбиране. Двамата са обсъдили "възможностите за мир" в Украйна, съобщи говорител на Орбан, предаде Ройтерс.

Срещата се е състояла в имението на Тръмп "Мар-а-Лаго" във Флорида. Там е била следващата спирка от мисията за мир на Орбан, заяви говорителят му.

Виктор Орбан: Направете Америка отново велика, направете Европа отново велика!

Националистическият лидер, който дългогодишен поддръжник на Тръмп, направи изненадващи посещения в Киев, Москва и Пекин през последните два седмици на самопровъзгласена "мирна мисия", което разгневи съюзниците от НАТО. Срещата му в Москва с руския президент Владимир Путин

в частност разгневи някои други членове на НАТО, които заявиха, че пътуването легитимира Путин, в момент, в който Западът иска да го изолира заради войната му в Украйна.

🕊️ @PM_ViktorOrban held talks with @realDonaldTrump on Thursday evening as the next stop of his peace mission. The meeting, which took place at Mar-a-Lago in Florida, focused on the possibilities for peace. pic.twitter.com/hx78Qzeg6e