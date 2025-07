Рустем Умеров ще оглави украинската делегация за преговорите с Русия в Турция

С екретарят на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров ще оглави украинската делегация за предвидените за утре преговори с Русия в Турция, обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Дадох указания да се сформира делегация за преговорите с руската страна. Начело на делегацията ще бъде Рустем Умеров. Делегацията ще включва представители на украинското разузнаване, на Министерството на външните работи и на президентската канцелария", написа Зеленски в "Телеграм" след среща, на която бяха обсъдени търсените от Украйна резултати в третия кръг на преговорите с Русия.

