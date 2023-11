"Укрепване на Украйна, отслабване на Русия": Започва нова фаза на войната

Б оевете за Авдеевка в източната част на Украйна са толкова интензивни, колкото са били вероятно само за Бахмут. Данните за сраженията обаче не подлежат на независима проверка - в някои дни Украйна съобщава за между 800 и 1000 убити руснаци, но премълчава собствените си загуби, пише Deutsche Welle .

Все пак огромното количество военна техника, унищожена от украинските защитници, дава представа за интензивността на руските атаки - независими наблюдатели оценяват за тази цел наличните видеоматериали. Швейцарският отбранителен експерт Маркус Койп пише в платформата Х следното: "Изглежда, че Русия дава всичко и се опитва да напредне" - преди валежите да превърнат източните сектори на фронта в блата.

Украйна използва тази възможност, за да постави на сериозно изпитание ресурсите на руснаците, казва в тази връзка експертът по сигурността Кристиан Мьолинг от Германското дружество за външна политика. "Руските командири водят офанзивата си при Авдеевка в съветски стил - без оглед на това какво жертват като войски и материали. Цели колони от руски танкове и бронетранспортьори бяха разрушени от украинския артилерийски обстрел и в минните полета", допълва експертът за Украйна и Русия Нико Ланге. Според него в Украйна в момента започва нова фаза на войната.

Снимки от Авдеевка показват "колосалните загуби" на Русия

Каква е тактиката на Москва?

Поне за момента тази нова фаза изглежда за Украйна по-положително, отколкото смятат мнозина на Запад. "Чрез елиминирането на радари, на противовъздушна отбрана и на руски кораби в западния край на Крим Украйна не само разшири оперативните си възможности, но и направи така, че от Одеса отново да тръгнат кораби със зърно", казва Ланге.

Така на изолираната от Запада Москва не ѝ остава друго, освен да се опитва да печели време, казва пред ДВ изследователката на Източна Европа Сабине Фишер от фондация "Наука и политика". Според нея руското политическо ръководство продължава да вярва, че ще съумее да изтощи Украйна във военен план и силно да отслаби международната подкрепа за Киев.

През тази година доставките на оръжие за украинската армия определено доведоха до успехи - макар и очакваният от мнозина пробив през минираните от Русия линии в южната част на фронта така и да не се случи, казва експертът Кристиан Мьолинг. "Никога не съм изхождал от това, че Украйна ще постигне максималната си цел. А тази цел е именно максималната. Никога не съм смятал също така, че войната ще приключи тази година", посочва още Мьолинг.

looks like #russia is going all-in and attempts to advance before #rasputitsa sets in on the eastern front sectors. so far they have produced a lot of scrap metal, but they are willing to take these losses. if they fail, this will backfire badly on their defensive capabilities. https://t.co/vTNgYvA9lw