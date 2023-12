Украйна съобщи, че е свалила три руски бойни самолета

У краинската противовъздушна отбрана е свалила днес в Херсонска област три руски бойни самолета - изтребители-бомбардировачи "Сухой Су-34", предаде ДПА, като се позова на публикация на командващия украинските военно-въздушни сили генерал-лейтенант Микола Олешчук в приложението "Телеграм".

Публикацията му не представя доказателства, но руските военни наблюдатели са потвърдили, че поне един техен боен самолет е свален.

Малко преди тази информация германските ВВС съобщиха в социалната платформа "Екс" за доставката на втора система за ПВО "Пейтриът" на Украйна. В публикацията се допълва, че украински военнослужещи са преминали обучение със системата.

ДПА посочва, че украинските военни части, разположени по южния бряг на река Днепър, са подложени на всекидневни бомбардировка от руските ВВС, които пускат така наречените крилати или планерни бомби от разстояние над 160 километра. Системата за ПВО "Пейтриът" е в състояние да поразява цели до 160 километра, уточнява агенцията.

