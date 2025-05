Украйна предлага страните от ЕС да финансират нейната армия

У краинският министър на финансите Сергий Марченко предложи директно финансиране на украинската армия от държавите от ЕС, за да продължи да се противопоставя на продължаващото от 2022 г. руско нашествие, предаде ДПА.

* Видеото е архивно!

"Днес украинската армия осигурява защитата не само на Украйна, но и на цяла Европа", написа Марченко в Телеграм. Той предположи, че разходите за украинските въоръжени сили ще представляват само малка част от икономическата продукция на ЕС.

Освен това тези разходи за отбрана биха могли да бъдат включени в задължителните разходи на държавите - членки на НАТО, предложи още министърът.

Ukraine has proposed to EU countries to allocate part of their GDP to finance the Armed Forces of Ukraine , Ukrainian Finance Minister Serhiy Marchenko said after a meeting of the G7 financial bloc in Canada. pic.twitter.com/AiYg5BNPCs