Арми Хамър проговори: Истината зад скандалните обвинения в канибализъм и насилие

А рми Хамър отново отрече твърденията, че е канибал, и заяви, че действията му „не са незаконни“, след като се сблъска с обвинения в сексуално посегателство.

Говорейки в подкаста на Луис Теру, 38-годишният актьор от „Призови ме с твоето име“ говори откровено за твърденията за изнасилване, отправени от жена в Лос Анджелис през 2021 г. Той също така се спря на изтеклите съобщения, в които подробно се описват обезпокоителни и насилствени сексуални фантазии, включително канибализъм и изнасилване.

Armie Hammer has again denied claims that he is a cannibal and said his actions were "not illegal" after facing allegations of sexual assault.



