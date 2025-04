Украйна поиска от "Фокс нюз" да се извини за това, че е нарекла Киев "руски град"

У краинското външно министерство призова телевизия "Фокс нюз" да се извини за това, че е обозначила Киев като руски град в емисията си, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Украинското министерство поиска и разследване по случая.

"Фокс нюз" нарече Киев "руски град"

Това заяви в социалната мрежа "Екс" говорителят на външното ведомство Георгий Тихи.

"Ако това е било грешка, а не умишлено политическо изказване, следва да бъдат поднесени извинения и да бъде проведено разследване кой е направил грешката", изтъкна Тихи.

По време на великденската си емисия на 20 април "Фокс нюз" е обозначила Киев като руски град в продължение на около 20 минути.

A representative of the Ukrainian Foreign Ministry, Georgiy Tykhiy said, that Official Kiev has demanded an apology from the US TV channel "FoxNews", which called the city of Kiev as part of Russia during the Easter service. pic.twitter.com/trF7mWrXEn