П о време на великденското си предаване на 20 април американската телевизия „Фокс нюз“ нарече Киев „руски град“ в продължение на около 20 минути.

Програмата включваше пряко предаване на Великденската служба на Православната църква на Украйна от Златоустовия манастир „Свети Михаил“ в Киев, показано заедно със службата в Москва, на която присъстваха Владимир Путин и патриарх Кирил.

Първоначално украинската служба беше правилно озаглавена „Великденска служба: Киев, Украйна.“ След кратка пауза обаче текстът на екрана се промени на „Великденска служба: Киев, Русия.“ По-късно грешката беше поправена.

