Тръмп отключи "кутията на Пандора": Архивите за Кенеди разпалиха семейна война

Р азсекретяването на архиви, свързвани с убийството на бившия американски сенатор Робърт Ф. Кенеди през 1968 г., породи разгорещен спор в семейството му, след като сред публикуваните документи се оказаха и шокиращи снимки от аутопсията му, съобщи АФП.

Решението за публикуването беше взето от президента Доналд Тръмп, който подписа указ за разсекретяването малко след завръщането си в Белия дом.

Кери Кенеди, дъщеря на убития американски политик, определи публикуването на снимките като болезнено преживяване, и написа, че споменът за баща ѝ сега ще бъде помрачен по нов и невъобразимо тежък начин. "Вече няма да го помним такъв, какъвто беше - тези шокиращи, брутални снимки ще се появяват отново и отново пред очите ни“, написа тя в "Екс".

За разлика от нея, брат ѝ Робърт Ф. Кенеди-младши, настоящ министър на здравеопазването в администрацията на Доналд Тръмп, подкрепи разсекретяването на информацията. Той заяви в интервю за "Вашингтон пост", че общественият интерес от пълната прозрачност надделява над личната болка на семейството. Въпреки това призна, че решението е било изключително трудно, като допълни, че Тръмп лично го е попитал дали да бъдат публикувани и снимките от аутопсията.

В същото интервю той отново заяви, че не вярва в официалната версия за убийството на баща си, според която стрелецът е Сирхан Сирхан - йорданско-палестински имигрант, осъден на доживотен затвор. Кенеди-младши каза също, че не е очаквал разкритите документи да потвърдят подозренията му, че ЦРУ е замесено в убийството, но все пак смята разкритията за стъпка към стигането до истината.

3/ IMPORTANT CONTEXT: RFK was shot at the Ambassador Hotel in 1968. The official story? Sirhan Sirhan did it.



But the autopsy showed Kennedy was shot from BEHIND. Sirhan was IN FRONT. 🤔 pic.twitter.com/GIPPmE25LV