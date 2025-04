Великденското примирие между Киев и Москва се превърна в дипломатически фарс

Р усия и Украйна си размениха обвинения за нарушаването на еднодневното великденско примирие, обявено от руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Путин нареди на руската армия да прекрати военните действия по цялата фронтова линия до полунощ на 21 април.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче каза, че Русия се опитва да създаде впечатление за Великденско примирие във военните действия и че през нощта руската армия е предприела опити да напредне и да нанесе загуби на украинските сили по фронтовата линия.

От полунощ до обяд местно време Русия е извършила 26 нападения, написа Зеленски в "Екс".

"Или Путин няма пълен контрол над армията си, или действията на Русия ясно показват липса на желание за реално прекратяване на войната. Очевидно се търси само положителен пиар ефект", написа той.

От своя страна, руското Министерство на отбраната обвини Украйна в над 1000 нарушения на примирието, от които нападения по инфраструктура и по цивилни. По данни на министерството украинските сили са обстрелвали руски позиции 444 пъти и са извършили над 900 атаки с дронове, включително срещу Крим и руските гранични региони Брянск, Курск и Белгород.

Украинската армия съобщи, че активността днес на фронтовата линия е намаляла, а някои руски военни блогъри също отбелязаха спад в бойните действия.

Очевидният провал на примирието подчертава колко трудно ще бъде за американския президент Доналд Тръмп да реализира своята амбиция да постигне траен мир в конфликта.

Администрацията на Тръмп предупреди, че ще прекрати усилията си за посредничество, ако скоро не се появят ясни сигнали за напредък. В петък Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че е необходима промяна в динамиката на конфликта, за да се оправдаят дипломатическите усилия.

