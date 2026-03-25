Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

П ървият кораб от международна флотилия с хуманитарна помощ пристигна в Хавана, за да подкрепи Куба на фона на задълбочаващата се енергийна криза, свързана с американските санкции.

Плавателният съд „Магуро“, символично преименуван на „Гранма 2.0“ в чест на историческата яхта на Фидел Кастро, пристигна с тридневно закъснение заради неблагоприятни метеорологични условия и технически затруднения. На пристанището активисти посрещнаха екипажа със скандирания в подкрепа на Куба и призиви срещу блокадата.

Доставките, включващи медицински материали, храна и соларни панели, са част от инициативата „Конвой Нашата Америка“, която цели да осигури около 50 тона помощ. В нея участват активисти от няколко държави, сред които Австралия, Бразилия, Еквадор, Италия, Мексико и САЩ.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел приветства мисията, като изрази „дълбока благодарност“ за подкрепата.

Според организаторите целта е да се облекчи положението на населението в условията на ограничения достъп до горива, засилен по време на управлението на Доналд Тръмп.