Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?

М обилизираният в Украйна български гражданин Любомир Киров, на 28 години, от Сандански, е бил освободен. В момента той е в безопасност, заявиха източници на NOVA.

Любомир живеел в Одеса от 2018 година, за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като една от ръцете му е силно увредена.

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

"Преди 20 дни - на 1 септември, го отвлякоха пред къщата на майка му. Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15-20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма”, разказа бащата на Киров.

По думите му майката на младия мъж започнала да му звъни, но телефонът на сина ѝ бил изключен.

МВнР: Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство, потвърдиха в позиция от МВнР. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация, посочиха от външното министерство.

"Поддържаме активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права", поясниха в позиция до медиите от МВнР.

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

"Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържане и връзка с близките на момчето. Тук е важно да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права - ще бъде направено", коментира външният министър Георг Георгиев, който е част от българската делегация за общото събрание на ООН в Ню Йорк.