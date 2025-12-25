Любопитно

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Той скъса връзките си с по-големите си деца

25 декември 2025, 22:07
Известен китайски художник стана баща на 87 години
Източник: istock

Ф ам Зенг, известен китайски художник, стана баща на 87 години и скъса връзките си с по-големите си деца, пише South China Morning Post. 

Майсторът на традиционната китайска живопис, чиито творби са му донесли общо над 4 милиарда юана (приблизително $569 111 476 ), обяви раждането на наследника си. Майката на детето, 37-годишният Сю Менг, е с 50 години по-млада от съпруга си. В съобщението си художникът подчерта, че това е неговото „единствено биологично дете“. 

Фан Зенг съпътства новината за раждането на съпругата си с решението си да предаде управлението на семейните дела на младата си съпруга и да скъса връзките си с децата си от предишни бракове. „Отсега нататък поверих на любимата си съпруга Сю Менг управлението на всички вътрешни и външни семейни дела. Други нямат право да се намесват“, заяви Фан Зенг. 

Преди това дъщерята на художника, Фан Сяохуей, обвини мащехата си, че е изолирала баща си и тайно е продавала негови произведения, печелейки 2 милиарда юана от продажбата. Говорител на художника опроверга твърденията ѝ. Двойката се ожени през април 2024 г., след като се запозна, когато Сю Менг работеше като радиоводещ и интервюираше художника. По-късно тя стана негова асистентка.

Източник: БГНЕС    
