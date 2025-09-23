МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Л юбомир Киров е български и украински гражданин и като такъв има ангажимент към Украйна и може да бъде мобилизиран. Това се казва в позиция на Министерството на външните работи на България.

„Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация“, подчертават от външнополитическото ни ведомство.

Президентът пита има ли мобилизиран българин в Украйна

Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции.

„Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права“, заявяват от МВнР.

По-рано от президентската институция изпратиха запитване до МВнР дали българският гражданин Любомир Киров е бил мобилизиран насила в Украйна.

„Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържане и връзка с близките на момчето. Тук е важно да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права - ще бъде направено“, заяви българският външен министър Георг Георгиев, който е на визита в Ню Йорк.

„Смятам, че популизъм и политиканстване са излишни в такива ситуации. Винаги, когато Българската държава е работила, го е правила със оглед на позитивен резултат, а не за извличането на съмнителен публичен дивидент“, добави Георгиев.