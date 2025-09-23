Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

О твлякоха го пред къщата на майка му. Преди 20 дни. Това разказа пред NOVA бащата на 28-годишния българин, мобилизиран насилствено и изпратен на фронта в Украйна.

28-годишният Любомир Киров от Сандански живеел в Одеса от 2018 година, за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като една от ръцете му е силно увредена.

"Преди 20 дни - на 1 септември, го отвлякоха пред къщата на майка му. Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15-20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма”, каза бащата на младежа.

По думите му майката на младия мъж започнала да му звъни, но телефонът на сина бил изключен.

„И неспециалист ще види, че ръката му е негодна. Той не може да я свива въобще. Не може да я използва. Не знам как ще воюва. С какво ще воюва? Нищо нямаше да им коства да ни върнат това момче. Нищо. То няма да им реши войната, още повече, че е негоден да носи военна служба”, заяви пред NOVA бащата.

Днес президентската институция изпрати писмо до МВнР, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Украйна и за информация за предприетите от министерството действия.

Президентската институция изпрати днес писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

Бащата на загиналата край Телиш Сияна Николай Попов отправи апел към МВнР във Фейсбук днес. Става въпрос за български гражданин с ТЕЛК, отвлечен и мобилизиран насила в Украйна въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции, пише "Фокус".

Това се случило преди няколко дни в Украйна. Бащата на мобилизираното момче се е свързал с Николай Попов с молба за помощ.

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.

"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.

А ето и какво гласи публикацията на почернения баща Николай Попов:

"Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.

Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.

Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.

Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.

Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.

Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?

Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!

Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.

Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.

Жалко".

„Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация“, обявиха в отговор от българското външно министерство.

МВнР поддържа активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции.

„Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права“, заявяват от МВнР.

„Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържане и връзка с близките на момчето. Тук е важно да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права - ще бъде направено“, заяви българският външен министър Георг Георгиев, който е на визита в Ню Йорк.

„Смятам, че популизъм и политиканстване са излишни в такива ситуации. Винаги, когато Българската държава е работила, го е правила със оглед на позитивен резултат, а не за извличането на съмнителен публичен дивидент“, добави Георгиев.