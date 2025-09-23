България

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Бащата на загиналата край Телиш Сияна Николай Попов отправи апел към МВнР

23 септември 2025, 16:41
Километрично задръстване на АМ

Километрично задръстване на АМ "Тракия"
МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна
Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска
Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа
Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари
България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия

България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия
„Избирам България“: За 24 часа 420 българи са заявили, че искат да се върнат у нас

„Избирам България“: За 24 часа 420 българи са заявили, че искат да се върнат у нас
Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

О твлякоха го пред къщата на майка му. Преди 20 дни. Това разказа пред NOVA бащата на 28-годишния българин, мобилизиран насилствено и изпратен на фронта в Украйна. 

28-годишният Любомир Киров от Сандански живеел в Одеса от 2018 година, за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като една от ръцете му е силно увредена. 

"Преди 20 дни - на 1 септември, го отвлякоха пред къщата на майка му. Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15-20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма”, каза бащата на младежа.

По думите му майката на младия мъж започнала да му звъни, но телефонът на сина бил изключен.

„И неспециалист ще види, че ръката му е негодна. Той не може да я свива въобще. Не може да я използва. Не знам как ще воюва. С какво ще воюва? Нищо нямаше да им коства да ни върнат това момче. Нищо. То няма да им реши войната, още повече, че е негоден да носи военна служба”, заяви пред NOVA бащата.

Днес президентската институция изпрати писмо до МВнР, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Украйна и за информация за предприетите от министерството действия.

Президентската институция изпрати днес писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

Бащата на загиналата край Телиш Сияна Николай Попов отправи апел към МВнР във Фейсбук днес. Става въпрос за български гражданин с ТЕЛК, отвлечен и мобилизиран насила в Украйна въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции, пише "Фокус".

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Това се случило преди няколко дни в Украйна. Бащата на мобилизираното момче се е свързал с Николай Попов с молба за помощ. 

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.

"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.

А ето и какво гласи публикацията на почернения баща Николай Попов: 

"Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.

Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.

Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.

Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.

Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.

Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?

Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!

Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.

Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.

Жалко".

„Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация“, обявиха в отговор от българското външно министерство.

МВнР поддържа активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции.

„Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права“, заявяват от МВнР.

„Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържане и връзка с близките на момчето. Тук е важно да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права - ще бъде направено“, заяви българският външен министър Георг Георгиев, който е на визита в Ню Йорк.

„Смятам, че популизъм и политиканстване са излишни в такива ситуации. Винаги, когато Българската държава е работила, го е правила със оглед на позитивен резултат, а не за извличането на съмнителен публичен дивидент“, добави Георгиев.

Източник: NOVA, ADMP, Фокус    
Любомир Киров Насилствена мобилизация Украйна Български гражданин МВнР Президентска институция Дипломатически натиск Хора с увреждания Одеса Задържане
Последвайте ни
Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Големи породи кучета, подходящи за апартамент

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 12 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 11 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 13 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 13 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

България Преди 21 минути

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 1 час

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Столичната община подписа с нова банка

Столичната община подписа с нова банка

България Преди 3 часа

Това става, след като досегашният партньор взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община

Мачете, стрелба и бити полицаи в Шумен

Мачете, стрелба и бити полицаи в Шумен

България Преди 3 часа

Двамата мъже са задържани в полицейското управление в Шумен

"Елвис ми предложи аборт": Болезнените признания на Присила Пресли в новите ѝ мемоари

"Елвис ми предложи аборт": Болезнените признания на Присила Пресли в новите ѝ мемоари

Любопитно Преди 3 часа

Тя споделя и за дългогодишните финансови проблеми на Лиса, както и за пристрастяването ѝ към наркотиците

Рюте към Русия: НАТО е готов

Рюте към Русия: НАТО е готов

Свят Преди 3 часа

Алиансът се събра, след като три руски изтребителя нарушиха въздушното пространство на Естония в петък

КЗД с позиция за казуса с "Топлофикация София"

КЗД с позиция за казуса с "Топлофикация София"

България Преди 3 часа

Според закона "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване

Обявиха смъртта на изчезналия Янек Миланов

Обявиха смъртта на изчезналия Янек Миланов

България Преди 4 часа

Янек Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат

НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим

НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим

Свят Преди 4 часа

Съюзниците подчертаха, че няма да бъдат възпрени от подобни безотговорни действия и ще продължат трайната си подкрепа за Украйна

Любов, блясък и разбити сърца: Историята на Тони Къртис и Джанет Лий

Любов, блясък и разбити сърца: Историята на Тони Къртис и Джанет Лий

Любопитно Преди 4 часа

В продължение на десетилетие те бяха златната двойка на Холивуд

<p>Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г., ето с колко</p>

Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г.

Пари Преди 4 часа

На хоризонта се очертават редица предизвикателства, повишаващи се търговски бариери, несигурност в политиката и нарастваща инфлация

Борислав Гуцанов на Срещата на високо ниво на Общото събрание на ООН: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Борислав Гуцанов на Срещата на високо ниво на Общото събрание на ООН: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Свят Преди 4 часа

„Борбата с насилието и закрилата и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, допълни министърът

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

Любопитно Преди 4 часа

„Игри на волята“ води с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Свят Преди 5 часа

Помните ли как през 2015 Турция свали руски бомбардировач? Оттогава Путин не докосва Турция

<p>Том Холанд пострада на снимките на &quot;Спайдърмен&quot;</p>

Том Холанд влезе в болница след инцидент на снимачната площадка на "Спайдърмен"

Свят Преди 5 часа

Холанд е бил хоспитализиран и лекуван за леко сътресение на мозъка, като никой друг на снимачната площадка не е пострадал

„Приятели“ празнува 31-ви рожден ден: Най-добрите диалози и мемета в интернет

„Приятели“ празнува 31-ви рожден ден: Най-добрите диалози и мемета в интернет

Любопитно Преди 5 часа

Феновете на сериала са се постарали да го поддържат жив чрез обмена на мемета и най-добрите диалози, с които да го запомнят

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Нова голяма раздяла в кралското семейство: Дни след смъртта на херцогинята на Кент

Edna.bg

Полузащитниците на 9-и кръг в efbet Лига

Gong.bg

Моуриньо няма да бъде посрещнат като герой на „Драгао“, предупреди президентът на Порто

Gong.bg

Бащата на българина, принудително мобилизиран в Украйна: Отвлякоха го пред къщата на майка му

Nova.bg

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Nova.bg