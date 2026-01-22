Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Р уският президент Владимир Путин съобщи, че ще се срещне с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в четвъртък, 22 януари, които са натоварени със задачата да намерят решение на почти четиригодишната война на Русия с Украйна. Путин, цитиран от руските информационни агенции, заяви по време на заседание на руския Съвет за сигурност, че ще обсъди възможното използване на замразени руски активи с пратениците на САЩ във връзка с възстановителните работи в засегнатите от войната региони, предаде Reuters.

"Тази възможност се обсъжда и с представители на американската администрация", цитират думите му руски информационни агенции.

Путин каза, че ще обсъди използването на активите и с палестинския президент Махмуд Абас, който трябва да се срещне с руския лидер в четвъртък.

US envoy Steve Witkoff said he and Jared Kushner will travel to Russia on Thursday for talks with President Vladimir Putin on the latest proposals for a Ukraine peace plan https://t.co/Jc4yWsq21k — Bloomberg (@business) January 21, 2026

Путин каза също, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира и ще отговори своевременно. Руският президент заяви, че вижда предложението главно като част от усилията за справяне с мирното споразумение в Близкия изток.

Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

Още преди каквото и да е решение за присъединяване към Борда, Путин заяви, че Москва е готова да предостави $1 милиард - както се изисква от Тръмп за дългосрочно членство - от замразените активи "с оглед на специалните отношения на Русия с палестинския народ".