Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

С пециалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев определи като „важни“ посветените на мира в Украйна обсъждания между държавния глава и пристигналите в Москва американски пратеници, предаде Ройтерс.

Дмитриев участва на дискусиите от руска страна заедно със съветника по външна политика в Кремъл Юрий Ушаков.

„Днес в Кремъл се състоя важна руско-американска дискусия. Президентът Путин прие миротворците Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и Джош Грюнбаум. На нея участваха съветникът на президента Юрий Ушаков и аз“, написа Дмитриев в социалната мрежа „Екс“ след срещата.

🚨 JUST IN: Breakthrough in Moscow 🇷🇺🇺🇸



Russian President Vladimir Putin has concluded high-stakes, late-night talks at the Kremlin with U.S. Envoys Steve Witkoff, Jared Kushner, and Josh Gruenbaum.

The meeting lasted over three hours, ending in the early hours of Friday, Jan… pic.twitter.com/qzYqkeOXEm — Dr.E.Bhaskar Rao (@DrEBhaskarrao) January 23, 2026

В разговор с журналисти след срещата Ушаков заяви, че преговорите са били конструктивни и ще бъдат последвани още днес от дискусии в Абу Даби, посветени на сигурността, между руски, украински и американски представители.

„Американците, трябва да се признае, направиха много, за подготовката и се надяват, че тази среща в Абу Даби ще бъде успешна и ще открие перспективи за напредък по целия кръг от въпроси, свързани с прекратяването на конфликта и постигането на споразумение за мирно уреждане“, заяви помощникът на Путин, цитиран от ТАСС.

„Най-важното е, че по време на тези преговори между нашия президент и американците за пореден път беше потвърдено, че без разрешаване на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкоридж, няма смисъл да се разчита на постигане на дългосрочно споразумение“, заяви Ушаков.

Putin’s meeting with US Special Presidential Envoy Steve Witkoff and businessman Jared Kushner was extremely substantive, constructive, frank, and based on trust, Kremlin Aide Yury Ushakov told reporters:https://t.co/yVZODPokRG pic.twitter.com/YgLqFv1K6K — TASS (@tassagency_en) January 23, 2026

„Събеседниците, както е известно, пристигнаха от Давос, където буквално преди полета си за Москва участваха в поредица от събития със своя президент Доналд Тръмп, включително свързани с украинското уреждане“, каза дипломатът.

Гостите на руския лидер, отбеляза той, „споделиха от първа ръка своите впечатления и нови оценки за срещата на американския президент в Давос с украинския му колега Володимир Зеленски, на която лично присъстваха както Уиткоф, така и Къшнър“, уточни съветникът на Кремъл.

Същевременно той допълни, че Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, докато не бъде постигнато споразумение за разрешаване на украинската криза. „Ние, както подчерта Владимир Путин, сме искрено заинтересовани от разрешаването на украинската криза чрез политически и дипломатически средства. Но докато това се случи, Русия ще продължи последователно да преследва целите, поставени за специалната военна операция, на бойното поле, където руските въоръжени сили държат стратегическата инициатива“, заяви Ушаков пред журналисти.