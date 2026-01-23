Свят

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, заяви Ушаков

23 януари 2026, 07:08
Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Източник: БТА/АП

С пециалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев определи като „важни“ посветените на мира в Украйна обсъждания между държавния глава и пристигналите в Москва американски пратеници, предаде Ройтерс.

Дмитриев участва на дискусиите от руска страна заедно със съветника по външна политика в Кремъл Юрий Ушаков.

„Днес в Кремъл се състоя важна руско-американска дискусия. Президентът Путин прие миротворците Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и Джош Грюнбаум. На нея участваха съветникът на президента Юрий Ушаков и аз“, написа Дмитриев в социалната мрежа „Екс“ след срещата.

В разговор с журналисти след срещата Ушаков заяви, че преговорите са били конструктивни и ще бъдат последвани още днес от дискусии в Абу Даби, посветени на сигурността, между руски, украински и американски представители.

„Американците, трябва да се признае, направиха много, за подготовката и се надяват, че тази среща в Абу Даби ще бъде успешна и ще открие перспективи за напредък по целия кръг от въпроси, свързани с прекратяването на конфликта и постигането на споразумение за мирно уреждане“, заяви помощникът на Путин, цитиран от ТАСС.

„Най-важното е, че по време на тези преговори между нашия президент и американците за пореден път беше потвърдено, че без разрешаване на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкоридж, няма смисъл да се разчита на постигане на дългосрочно споразумение“, заяви Ушаков.

„Събеседниците, както е известно, пристигнаха от Давос, където буквално преди полета си за Москва участваха в поредица от събития със своя президент Доналд Тръмп, включително свързани с украинското уреждане“, каза дипломатът.

Гостите на руския лидер, отбеляза той, „споделиха от първа ръка своите впечатления и нови оценки за срещата на американския президент в Давос с украинския му колега Володимир Зеленски, на която лично присъстваха както Уиткоф, така и Къшнър“, уточни съветникът на Кремъл.

Същевременно той допълни, че Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, докато не бъде постигнато споразумение за разрешаване на украинската криза. „Ние, както подчерта Владимир Путин, сме искрено заинтересовани от разрешаването на украинската криза чрез политически и дипломатически средства. Но докато това се случи, Русия ще продължи последователно да преследва целите, поставени за специалната военна операция, на бойното поле, където руските въоръжени сили държат стратегическата инициатива“, заяви Ушаков пред журналисти.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Руско американски преговори Мир в Украйна Владимир Путин Кирил Дмитриев Юрий Ушаков Среща в Кремъл Дискусии в Абу Даби Разрешаване на конфликта Териториален въпрос Украинска криза
Последвайте ни

По темата

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Студеното време не ви разболява. Ето каква наистина е причината

Студеното време не ви разболява. Ето каква наистина е причината

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 9 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 8 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 10 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

Свят Преди 27 минути

Лаура Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Свят Преди 31 минути

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство

Румен Радев напуска президентската институция

Румен Радев напуска президентската институция

България Преди 1 час

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

<p>КС заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев</p>

Конституционният съд заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев

България Преди 1 час

Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд съдия Павлина Панова

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Свят Преди 1 час

В Полша създаването на нова фирма става онлайн за не повече от пет минути, а държавата отпуска субсидии и предлага данъчни облекчения

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Любопитно Преди 1 час

Много хора вярват, че мъдреците трябва да бъдат премахнати, но това не е така

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

България Преди 9 часа

Наградата връчи философът и писател проф. Цочо Бояджиев

<p>Близките на убита в София искат обезщетение от ЦИК</p>

Близките на убита в София жена искат обезщетение от ЦИК

България Преди 10 часа

По случая НОИ е издал разпореждане, с което инцидентът е приет за трудова злополука

Почина писателят и преводач Петър Велчев

Почина писателят и преводач Петър Велчев

България Преди 10 часа

Петър Велчев пресъздаде на български език множество поети-колоси

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

България Преди 10 часа

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали

Автобус аварира на основно кръстовище в София

Автобус аварира на основно кръстовище в София

България Преди 10 часа

Образува се задръстване и преминаването през участъка беше затруднено

СДВР с позиция охраната на метрото в София

СДВР с позиция охраната на метрото в София

България Преди 11 часа

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Свят Преди 11 часа

В ОАЕ ще бъдат домакин на тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

България Преди 12 часа

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Свят Преди 12 часа

Пробата е дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

България Преди 13 часа

Електричеството е спряло малко преди 18.30 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 23 януари, петък

Edna.bg

Бисквитени пръчици с шоколадова глазура

Edna.bg

Официално: Тотнъм подписа с бразилски талант

Gong.bg

ЦСКА търси първа победа в последната си контрола в Турция

Gong.bg

Конституционният съд решава дали да приеме оставката на президента

Nova.bg

Тръмп: Самолетоносач и други военни кораби се отправиха към Иран

Nova.bg