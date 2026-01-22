Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

В Москва започна срещата между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин, съобщи Кремъл.

В разговора участват още зетят на американския държавен глава Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, главният преговарящ от руска страна Кирил Дмитриев и съветникът на Путин, Юрий Ушаков.

Американските пратеници пристигнаха по-рано тази вечер в Москва за преговорите относно възможно мирно споразумение за Украйна, съобщи "Ройтерс".

Самолетът им кацна в 22:35 ч. московско време (21:35 ч. българско време), предаде ТАСС.

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Двамата американски представители пристигнаха в руската столица от Швейцария, където през седмицата се срещнаха с украински официални лица.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Давос.

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди за срещата на президента Владимир Путин с Уиткоф и Къшнър.