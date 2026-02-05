България

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

Родители настояват за възстановяване на единствения педиатричния кабинет в града

5 февруари 2026, 12:44
Р одители от Каварна настояват за възстановяване на единствения педиатричния кабинет в града. Причината за затварянето му е, че лекарката, която е бесарабска българка и работи в него години наред, изведнъж се оказва без валидна диплома по специалността. 

Преди дни се стигна до напрежение, защото и детското отделение в Многопрофилната общинска болница се оказа пред затваряне по същата причина.

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

Множество родители се обявиха в защита на д-р Елена Булгар, която обслужва децата от две общини - Каварна и Шабла.

''Опасенията ни са, че болницата ще остане без педиатър. Имаме отделение, както и кабинет, но от година и половина е затворен. Ние сме майки, а сме с вързани ръце - получават се спешни случаи денонощно. Аз съм ходила в спешното в Балчик така през нощта, но бях върната. Докато д-р Булгар през нощта идва да ни прегледа децата", казва Мая Колева.

"Ако трябва, ще излезем на протест, ще затворим ако и пътища, само да ни остане докторката в Каварна, защото моето дете, ако пак направи пристъпи, от Шабла до Добрич, ако го закарам, са 75 километра", допълва Васил Ташев.

Достъпът до педиатри се превръща в битка: Решим ли е проблемът

Д-р Булгар е бесарабска българка и завършва медицина в университета „Николае Тестемицяну” в Кишинев. Специализира педиатрия и от 5 години работи като детски лекар у нас.

"Изведнъж ми казаха, че програмата, по която аз учех в Молдова, няма съответствие с българската. Моята диплома е призната в България - подадох документи през 2008 г. и тя беше призната през 2010 г.", споделя пред NOVA д-р Елена Булгар.

"Кабинетът на педиатъра, в който работи д-р Булгар, беше затворен м.г. след получаването на едно писмо от РЗИ Добрич, за това че дипломата ѝ не била съответствала на изискванията към момента на регистрацията в признаване на специалност в България", обясни д-р Евгени Чобанов, който е управител на Медицински център I - Каварна

Педиатрите отново на протест, заплашиха с оставки

Промяна в българското законодателство през 2011 г. на практика я лишава от дипломата ѝ за педиатър.

"През това време д-р Булгар води дело в Административния съд в София и той постанови, че МЗ трябва да отмени тази заповед, която на практика спира кабинета, но не издава наново документ за признаване на специалност, а дава правомощия на министърът да открие процедура по признаване на специалност", посочи още д-р Чобанов.

В последната си кореспонденция с МЗ, д-р Булгар разбира, че още проверяват случая ѝ.

Без призната педиатрия, лекарката може да практикува само в болничното отделение под надзора на специалист. Завеждащият обаче е на преклонната възраст от 85 години и в негово отсъствие отделението не може да работи.

Детското отделение във врачанската болница - пред закриване

"Липсата на кадри става все по-тежка. Повече от 15 г. се повтаря, че общинските болници са много и са излишни, но на практика се разкриват нови частни лечебни заведения с нови легла. А всички те са в областните градове - така общинските са лишени от възможността да работят адекватно на нуждите н а населението", смята д-р Чобанов.

След недоволството на родителите, началникът на отделението изтегли молбата си за отпуск заради рехабилитация. Приемът на малките пациенти продължава, засега. 

Източник: NOVA    
