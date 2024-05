Украйна е изправена пред решаваща битка за Часов Яр

П родължаващите сражения около източния украински град Часов Яр могат да се окажат едни от най-ключовите битки във войната, тъй като силите на Москва се стремят да постигнат нови успехи, преди украинските части да успеят да получат нова американска военна помощ.

Пакетът беше забавен с месеци заради партийни маневри във Вашингтон, припомня Newsweek.

През последните дни руските сили продължават настъпателните операции към Часов Яр, според последната актуализирана информация за бойното поле на Института за изследване на войната (ИИВ). През март мозъчният тръст написа, че превземането му "би предложило на руските сили ограничени, но не и незначителни оперативни ползи, ако те успеят да го постигнат".

Най-новата карта на бойното поле показва многостранното придвижване на Русия западно и северно от Бахмут.

Chasiv Yar 🐙The GUR MO “KRAKEN” unit is holding the city firm against enemy advances, striking down numerous foes, destroying armored vehicles, and taking prisoners daily. The enemy’s attempts to infiltrate from multiple directions have failed—our coordinated defense ensures… pic.twitter.com/LNtAbdq6tr

Часов Яр се намира на шест мили западно от Бахмут - разрушения град, превзет от руските сили през май 2023 г. след продължила месеци и кървава битка. Тази част от източната Донецка област е гореща точка на сражения от 2014 г. насам, когато Москва завзе Крим и разпали сепаратистки бунт в Украйна.

От 2014 г. насам градът е важен център за Киев и в него се намира важна военна болница, а по-късно и щабът на Съвместната операция на силите срещу Русия и нейните местни пълномощници.

Изоставен от почти всичките си цивилни жители, Часов Яр е бил жизненоважен пункт за украинските сили за бойната отбрана на Бахмут по време на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

Градът е разположен на хълм с прекрасна гледка към околността. Завземането му би предоставило на руските сили възможността да изхвърлят украинските войски от голям залив на юг и да изтласкат киевските части по-далеч от руските линии за снабдяване и комуникации в по-широкия район на Бахмут.

Той служи като врата към градовете Краматорск и Славянск - и двете стратегически цели за силите на Москва в стремежа им да завладеят цялата Донецка област, за която Кремъл сега претендира.

Russian forces continued assaults near Chasiv Yar on May 7, but there were no confirmed changes to the frontline. (1/5) https://t.co/pH0y73Gaqg pic.twitter.com/6HRTf9kwS4