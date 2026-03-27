А къде са военновъздушните сили на Иран?

Д окато войната между САЩ и Израел срещу Иран навлиза в четвъртата си седмица, иранските военновъздушни сили продължават да отсъстват. Къде са разкрива "Форбс“.

След началото на войната на 28 февруари иранските държавни медии често разпространяват пропаганда за свалени американски и израелски военни самолети, предава "Фокус“. И наистина има такива, но не от Иран.

От "Top Gun" до бойното поле: Израел взриви ирански F-14

Например, на 22 март иранските държавни медии обявиха, че Иран е прехванал "нападащ изтребител F-15“ в южната част на страната, позовавайки се на въоръжените сили на страната. В публикация в X по-късно същия ден Централното командване на САЩ отхвърли тези слухове като неверни, добавяйки, че след "8000 бойни полета нито един американски изтребител не е бил свален от Иран“.

Ден по-рано израелските въоръжени сили публикуваха кратко изявление, в което се посочваше, че изтребител на израелските въздушни сили, летящ над Иран, е бил подложен на противовъздушен обстрел. В изявлението се потвърждаваше, че "на самолета не са нанесени щети и мисията е била изпълнена според плана“, без да се предоставят допълнителни подробности.

Седмица по-рано израелските въоръжени сили разкриха, че израелски изтребител е бил "на косъм да бъде ударен“ по време на мисия над Иран. Според израелските въоръжени сили мисията на изтребителя все пак е била "успешно изпълнена“.

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Във вероятно най-опасния момент за американски изтребител в тази война досега, американски стелт F-35 извърши аварийно кацане в базата си в края на миналата седмица. Си Ен Ен съобщи на 19 март, че изтребителят вероятно е бил засегнат от ирански огън. В доклада се цитира Централното командване на армията на САЩ, което заявява, че самолетът "извършвал бойна мисия над Иран“, когато е бил принуден да се приземи, но е кацнал безопасно, пилотът е "в стабилно състояние“ и инцидентът "се разследва“.

Същия ден, влиятелната иранска полувоенна организация "Корпус на ислямската революционна гвардия“ обяви, че е "ударила и сериозно повредила“ изтребителя, използвайки своята "модерна аерокосмическа система за отбрана“.

Със сигурност е възможно американски изтребител да бъде ударен от иранска ракета земя-въздух. Но какво става с иранските изтребители?

Иранските военновъздушни сили са напълно превъзхождани както в качествено, така и в количествено отношение и от Израел, и от САЩ.

„Приятелски огън“: Кувейт по погрешка свали три американски изтребителя F-15

На втория ден от войната израелските въоръжени сили съобщиха, че са унищожили изтребители от типа F-4 и F-5, произведени в САЩ, принадлежащи на иранските въздушни сили, докато те се готвели да излетят от летище в северозападния град Табриз. Дори и тези ирански изтребители да бяха успели да се издигнат във въздуха, едва ли биха представлявали сериозна заплаха за далеч по-модерните американски и израелски самолети. В крайна сметка, тези F-4 и F-5 са от времето на войната във Виетнам.

На следващата сутрин, в инцидент, за който съобщи Си Ен Ен, катарски изтребител F-15 свали два ирански тактически бомбардировача Су-24 съветско производство, които са били на "две минути“ от нанасяне на удар по базата в Ал-Удейд, където са разположени американски войски.

Два дни по-късно израелски F-35 свали над иранската столица Техеран ирански ЯК-130, който е усъвършенстван реактивен тренировъчен и лек атакуващ самолет. Израелската армия публикува видео от сблъсъка на следващия ден. Това е първият пилотиран самолет, свален от F-35 в историята. Освен това това е първият случай, в който израелските въздушни сили свалят вражески самолет, от 24 ноември 1985 г. насам, когато израелски изтребител свали два сирийски МиГ-23 над Ливан.

Интересното е, че в тези три последователни инцидента са замесени самолети от всяка една от трите най-значими серии изтребители, придобити от Иран през последните шест десетилетия. Тези F-4 и F-5, унищожени на летището в Табриз, са закупени от предреволюционния Иран през 60-те и 70-те години от последния шах, Мохамед Реза Пахлави, който е близък съюзник на САЩ. През този период шахът придобива множество изтребители, които по брой и способности изостават само от Израел в региона. Този период е безспорно разцветът на иранските въздушни сили, които тогава официално се наричат Имперски ирански въздушни сили.

Най-модерният боен самолет, придобит от Иран през този период и оттогава насам, е безспорно изтребителят за въздушно превъзходство от четвърто поколение F-14A. Като единственият оператор на F-14 извън САЩ, Иран получава 79 от тях, преди режимът на шаха да бъде свален от революцията през 1979 г. Някои от тези F-14 остават в експлоатация и до днес, като единствените летящи в света. Въпреки това, на 8 март израелските въоръжени сили обявиха, че са унищожили няколко F-14 при удари в централния ирански регион Исфахан ден по-рано. Последващите сателитни снимки потвърдиха информацията.

Свалените от катарските F-15 самолети Су-24 представляват още едно попълнение в изтребителния парк на иранските военновъздушни сили. В края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век Техеран закупува изтребители МиГ-29А и бомбардировачи Су-24 от Съветския съюз, който по това време е на прага на разпада. Придобиването е опит да се съживят иранските въздушни сили, официално преименувани на ВВС на Ислямска република Иран, след продължителната ирано-иракска война, която бушува през по-голямата част от 80-те години.



Що се отнася до Як-130 - този самолет е придобит много по-скоро. Първите такива се появиха в Иран през втората половина на 2023 г. Това е част от най-скорошния опит на Иран да модернизира въздушните си сили след десетилетия на упадък чрез закупуването на руски Су-35. Има много доказателства, включително въздушният двубой на 4 март над Техеран, че Иран е получил няколко Як-130 за тренировки, но нищо не показва, че Русия му е доставила Су-35.

Договорът за тези изтребители датира от началото десетилетието, когато Техеран е поръчал и платил за 50, от които нито един не е доставен.