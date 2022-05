Украински депутат: Руснаците влязоха в "Азовстал"

Р уските войски са проникнали на територията на металургичния завод "Азовстал" в обсадения град Мариупол.

Това обяви председателят на парламентарната група на "Слуга на народа" в Украйна Давид Арахамия.

Русия: Израелци се бият заедно с полка „Азов“

"Опитите за щурмуване на завода продължават втори ден. Руските войски вече са на територията на "Азовстал", каза депутатът, цитиран от "Ройтерс".

По-рано през деня украинските власти изгубиха връзка с обсадените защитници в завода, но по-късно тя бе възстановена.

Руската армия щурмува "Азовстал"

От два дни руската армия провежда масирани бомбардировки на "Азовстал", опитвайки се да унищожи последната съпротива в Мариупол.

Не ясно колко са бойците и цивилните, укриващите се в тунелите за обслужване на пещите и транспорт на руда под металургичния завод.

🇺🇦 intelligence: deputy head of russian presidential administration has arrived to #Mariupol. He's preparing "festivities" for 9th may. 🇷🇺 plans a parade in a city they destroyed.



Meanwhile #Azovstal is under heavy attack. No communication with our soldiers as of now. pic.twitter.com/UvfAi3ZBsB