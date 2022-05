Русия: Израелци се бият заедно с полка „Азов“

„Израелски наемници“ се бият в Украйна в редиците на полка „Азов“, определян от Москва като „нацистки“, заяви днес руската дипломация, която говори за предполагаемата „еврейска кръв“ на Хитлер и това отприщи бурна полемика, предаде Франс прес.

„Ще кажа нещо, което израелските политици без съмнение не искат да чуят, но вероятно ще ги заинтересува. В Украйна израелски наемници са на страната на екстремистите от „Азов“, заяви говорителката на руската дипломация Мария Захарова в интервю за радио „Спутник“.

Създаден през 2014 г. от крайнодесни екстремисти, преди да бъде включен в редовните сили, украинският полк „Азов“ се наложи като един от най-яростните противници на руските сили, които от 24 февруари насам водят военна офанзива срещу Украйна, посочва АФП.

Russia took a step further Tuesday in its escalating row with Israel by claiming that the country's leadership supported the "neo-Nazi regime" in Ukraine. https://t.co/PhUcoqXKjG