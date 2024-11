Украинците променят мнението си за войната

С поред ново проучване на "Галъп" украинците променят мнението си за руско-украинската война и малко над половината от тях вече искат да преговарят за нейното прекратяване.

Проучването, проведено през август и октомври, показва, че 52% от украинците подкрепят мирните преговори „възможно най-скоро“, 38% смятат, че трябва да продължат да воюват, а 9% не знаят или отказват да отговорят.

Мнозинството (52%) също така смятат, че Украйна трябва да е отворена за някои териториални отстъпки като част от мирно споразумение, а 38% не са съгласни.

Проучването, което се провежда сред извадка от 1000 респонденти всяка година с допустима грешка от 3%, показва, че след 1000 дни на война с Русия възгледите на украинците са се променили драстично от 2022 г. насам.

След това 73% смятат, че страната им трябва да се бори до победа. Само 22% смятат, че Киев трябва да преговаря за прекратяване на войната възможно най-скоро.

A new poll by Gallup found that the majority of Ukrainians want to negotiate to end the war as soon as possible rather than keep fighting.



