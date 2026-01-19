Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

И зминаха повече от шест години, откакто бившият върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви, че съюзът трябва да се научи да говори "езика на силата". И въпреки това реакцията на Европа на днешните тектонични геополитически промени показва, че почти няма напредък в това отношение, пише Закари Пайкин за Politico .

Пайкин е научен сътрудник в програмата "Голяма стратегия" към Института "Куинси" за отговорно държавно управление.

Отговорът на блока на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна бе да възприеме нормативен подход, който изключваше всякаква възможност за търсене на взаимноприемлив изход или компромис с Москва. Неизбежният резултат беше нарастване на зависимостта на Европа от САЩ в сферата на сигурността, което задълбочи уязвимостта ѝ спрямо хищническото поведение на великите сили в бързо променящия се свят. А след завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом Европа само задълбочи тази първоначална стратегическа грешка.

Съюзът разруши остатъците от своята нормативна мощ, преди да изгради инструментите си на твърдата сила, което го остави още по-стратегически изолиран. Днес малцина са убедени, че правото на Украйна да се стреми към членство в НАТО е свещена част от "основания на правила международен ред", особено когато Европа е готова да борави свободно с международното право в отговора си на удари по Венецуела или Иран. Трудно е да се твърди, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решавано от гренландците и датчаните, когато същият стандарт не се прилага спрямо хората в Газа.

Но като не успява да разбере какво стои зад стремежа на Тръмп към мир в Украйна, Европа рискува да пропусне възможността да развие дипломатическата гъвкавост и способностите на твърдата сила, необходими за ориентиране в днешния свят.

Съдбата на Украйна се решава без Европа

След три десетилетия, в които либералният Запад погрешно приемаше, че предпочитаните от него норми и принципи могат едностранно да оформят световния ред, Тръмп предприема стъпки за рестартиране на условията на отношенията между великите сили. В случаите на Венецуела и Гренландия, например, той иска да пренапише правилата за това какво е приемливо в американския "заден двор".

Би било обаче погрешно да се заключи, че тази визия предвещава свят на сфери на влияние. По-скоро САЩ са принудени да максимизират пространството си за маневриране в отношенията с другите велики сили, тъй като Вашингтон и съюзниците му вече не могат сами да определят условията на международния ред. А това изисква да се предприемат стъпки за избягване на прекомерното сближаване между Москва и Пекин, дори ако Русия има стимули да поддържа стабилни връзки с Китай.

С други думи, САЩ трябва да рестартират отношенията си с Русия.

Това не изисква легитимиране на сфери на влияние и следователно не е задължително в конфликт с европейската чувствителност. Но това е задача, която остава невъзможна без Москва и Вашингтон да разрешат разногласията си около Украйна.

Ако Русия стигне до извода, че договорено решение за Украйна е невъзможно, боевете ще продължат, каквото и да се случи. Може би до взаимно изтощение, а може би конфликтът ще ескалира по начини, които сериозно застрашават сигурността на Европа. И в двата случая политическите условия за рестарт на отношенията между САЩ и Русия вече няма да съществуват. Именно затова Тръмп, въпреки многократните препятствия, остава решен да търси мир в Украйна.

Но реакцията на Европа на инициативата на Тръмп за Украйна в голяма степен не вижда гората заради дърветата.

Европа е изправена пред най-голямата заплаха за нея от 40-те години на миналия век

Твърде често съюзът се опитва да вмъкне "отровни хапчета" в преговорите, прекрачвайки червените линии на Русия, както с предложението на "Коалицията на желаещите" за разполагане на възпираща сила на украинска територия. Може би това е така, защото след десетилетия, в които се казваше на Русия, че тя няма право на глас по въпроса за ориентацията по сигурността на държава на своята граница, сделка, която закрепва компромис по този въпрос, е твърде трудна за приемане. Или, по-цинично, става дума за печелене на време за изграждане на военните способности на Европа и отлагане на деня, в който ще трябва да се плати сметката за възстановяването на Украйна.

Но отказът да се обсъдят компромисите, необходими за мир, би бил голяма пропусната възможност за Европа. Компромисното споразумение все пак би позволило на Киев в крайна сметка да се присъедини към ЕС и да развива значимо сътрудничество със Запада в областта на сигурността, разузнаването и отбранителната индустрия. Въпреки многото си недостатъци, Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп ясно заявява желанието европейските държави да стъпят на собствените си крака като водещи доставчици на сигурност на континента. А краят на войната би подпомогнал тази цел, като направи спомагателната роля на Америка в гарантирането на сигурността на Украйна явна.

За щастие, видяхме някои обнадеждаващи сигнали от последната среща на "Коалицията на желаещите", проведена в Париж по-рано този месец. Най-новото предложение на коалицията за многонационална сила не предвижда изрично разполагане на бойни войски на украинска територия, а изказванията на британския премиер Киър Стармър говореха само за неопределени "военни хъбове". Това подсказва, че е възможно да се постигне споразумение за гаранции за сигурност, приемливо за Москва.

След като вече разруши нормативната си достоверност, Европа няма особена причина да следва политика, която рискува да затвърди статута ѝ на стратегически фон. Подчинени на една все по-хищническа Америка, ние бързо се приближаваме до момента, в който рисковете от "лош мир" в Украйна ще бъдат надминати от рисковете да не се възползваме от възможността, която такъв мир дава на Европа да се утвърди като по-гъвкав стратегически актьор на твърдата сила.

Докато войната продължава, зависимостта на ЕС от САЩ ще се запази, а европейският "език на силата" ще остане недостижим.

