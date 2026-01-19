Свят

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

​Като не успява да разбере какво стои зад стремежа на Америка да рестартира отношенията си с Русия, ЕС рискува да пропусне шанса си за глобална значимост

19 януари 2026, 09:57
Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка
Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам
Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"
Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове
Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия
Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени
Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп

Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп
Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

И зминаха повече от шест години, откакто бившият върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви, че съюзът трябва да се научи да говори "езика на силата". И въпреки това реакцията на Европа на днешните тектонични геополитически промени показва, че почти няма напредък в това отношение, пише Закари Пайкин за Politico.

Пайкин е научен сътрудник в програмата "Голяма стратегия" към Института "Куинси" за отговорно държавно управление.

Отговорът на блока на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна бе да възприеме нормативен подход, който изключваше всякаква възможност за търсене на взаимноприемлив изход или компромис с Москва. Неизбежният резултат беше нарастване на зависимостта на Европа от САЩ в сферата на сигурността, което задълбочи уязвимостта ѝ спрямо хищническото поведение на великите сили в бързо променящия се свят. А след завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом Европа само задълбочи тази първоначална стратегическа грешка.

Съюзът разруши остатъците от своята нормативна мощ, преди да изгради инструментите си на твърдата сила, което го остави още по-стратегически изолиран. Днес малцина са убедени, че правото на Украйна да се стреми към членство в НАТО е свещена част от "основания на правила международен ред", особено когато Европа е готова да борави свободно с международното право в отговора си на удари по Венецуела или Иран. Трудно е да се твърди, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решавано от гренландците и датчаните, когато същият стандарт не се прилага спрямо хората в Газа.

Но като не успява да разбере какво стои зад стремежа на Тръмп към мир в Украйна, Европа рискува да пропусне възможността да развие дипломатическата гъвкавост и способностите на твърдата сила, необходими за ориентиране в днешния свят.

Съдбата на Украйна се решава без Европа

След три десетилетия, в които либералният Запад погрешно приемаше, че предпочитаните от него норми и принципи могат едностранно да оформят световния ред, Тръмп предприема стъпки за рестартиране на условията на отношенията между великите сили. В случаите на Венецуела и Гренландия, например, той иска да пренапише правилата за това какво е приемливо в американския "заден двор".

Би било обаче погрешно да се заключи, че тази визия предвещава свят на сфери на влияние. По-скоро САЩ са принудени да максимизират пространството си за маневриране в отношенията с другите велики сили, тъй като Вашингтон и съюзниците му вече не могат сами да определят условията на международния ред. А това изисква да се предприемат стъпки за избягване на прекомерното сближаване между Москва и Пекин, дори ако Русия има стимули да поддържа стабилни връзки с Китай.

С други думи, САЩ трябва да рестартират отношенията си с Русия.

Източник: Getty Images

Това не изисква легитимиране на сфери на влияние и следователно не е задължително в конфликт с европейската чувствителност. Но това е задача, която остава невъзможна без Москва и Вашингтон да разрешат разногласията си около Украйна.

Ако Русия стигне до извода, че договорено решение за Украйна е невъзможно, боевете ще продължат, каквото и да се случи. Може би до взаимно изтощение, а може би конфликтът ще ескалира по начини, които сериозно застрашават сигурността на Европа. И в двата случая политическите условия за рестарт на отношенията между САЩ и Русия вече няма да съществуват. Именно затова Тръмп, въпреки многократните препятствия, остава решен да търси мир в Украйна.

Но реакцията на Европа на инициативата на Тръмп за Украйна в голяма степен не вижда гората заради дърветата.

Европа е изправена пред най-голямата заплаха за нея от 40-те години на миналия век

Твърде често съюзът се опитва да вмъкне "отровни хапчета" в преговорите, прекрачвайки червените линии на Русия, както с предложението на "Коалицията на желаещите" за разполагане на възпираща сила на украинска територия. Може би това е така, защото след десетилетия, в които се казваше на Русия, че тя няма право на глас по въпроса за ориентацията по сигурността на държава на своята граница, сделка, която закрепва компромис по този въпрос, е твърде трудна за приемане. Или, по-цинично, става дума за печелене на време за изграждане на военните способности на Европа и отлагане на деня, в който ще трябва да се плати сметката за възстановяването на Украйна.

Но отказът да се обсъдят компромисите, необходими за мир, би бил голяма пропусната възможност за Европа. Компромисното споразумение все пак би позволило на Киев в крайна сметка да се присъедини към ЕС и да развива значимо сътрудничество със Запада в областта на сигурността, разузнаването и отбранителната индустрия. Въпреки многото си недостатъци, Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп ясно заявява желанието европейските държави да стъпят на собствените си крака като водещи доставчици на сигурност на континента. А краят на войната би подпомогнал тази цел, като направи спомагателната роля на Америка в гарантирането на сигурността на Украйна явна.

За щастие, видяхме някои обнадеждаващи сигнали от последната среща на "Коалицията на желаещите", проведена в Париж по-рано този месец. Най-новото предложение на коалицията за многонационална сила не предвижда изрично разполагане на бойни войски на украинска територия, а изказванията на британския премиер Киър Стармър говореха само за неопределени "военни хъбове". Това подсказва, че е възможно да се постигне споразумение за гаранции за сигурност, приемливо за Москва.

След като вече разруши нормативната си достоверност, Европа няма особена причина да следва политика, която рискува да затвърди статута ѝ на стратегически фон. Подчинени на една все по-хищническа Америка, ние бързо се приближаваме до момента, в който рисковете от "лош мир" в Украйна ще бъдат надминати от рисковете да не се възползваме от възможността, която такъв мир дава на Европа да се утвърди като по-гъвкав стратегически актьор на твърдата сила.

Докато войната продължава, зависимостта на ЕС от САЩ ще се запази, а европейският "език на силата" ще остане недостижим.

Вижте в нашата галерия: Тръмп и Зеленски разговарят за мир в "Мар-а-Лаго"

Тръмп и Зеленски разговарят за мир в "Мар-а-Лаго"
6 снимки
Зеленски Тръмп
тръмп
Зеленски Тръмп
Зеленски Тръмп

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Politico    
Мирен план на Тръмп Конфликт в Украйна Стратегия на Европа Отношения САЩ Русия Европейска сигурност Геополитика Компромис Твърда сила Дипломация Стратегически актьор
Последвайте ни

По темата

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Мистерията защо кучетата заравят костите си

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 2 минути

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 15 минути

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Свят Преди 36 минути

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

<p>Силно земетресение разлюля&nbsp;Джаму и Кашмир</p>

Силно земетресение разлюля индийската съюзна територия Джаму и Кашмир

Свят Преди 41 минути

<p>BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)</p>

BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)

Технологии Преди 55 минути

Макар и дискусионен на визия, този плъг-ин хибрид предлага изключителна икономия за габаритите и теглото си (гони 2,3 тона), прекрасен на дълъг път, просто създаден да навърта километри, а като динамика е по-бърз от М5 (Е60) с неговия V10 от Ф1

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Технологии Преди 1 час

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

България Преди 1 час

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи

<p>Тръмп обеща премахване на &quot;руската заплаха&quot; от Гренландия</p>

Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

Свят Преди 1 час

Той твърди, че НАТО от 20 години настоява Дания да реши проблемите със сигурността, и заявява, че "това ще бъде направено" по отношение на безопасността на арктическата територия

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Свят Преди 1 час

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп

<p>&bdquo;Столичен автотранспорт&ldquo;: Новите автобуси ще отговарят на всички изисквания за безопасност</p>

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

България Преди 1 час

„Дружеството няма да закупи автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. Водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност“, заяви Стилян Манолов

<p>Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто</p>

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Свят Преди 1 час

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Любопитно Преди 1 час

Тази теория за първи път получава сериозна подкрепа през 80-те години на миналия век и оттогава е допълнително популяризирана чрез бестселъра криминален роман „Шифърът на Леонардо“

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

България Преди 1 час

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания

Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

България Преди 2 часа

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

<p>Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата</p>

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg
1

Седмицата започва с "ледено" време

sinoptik.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Левски остана без десни бекове за следващата проверка

Gong.bg

Реал се страхува, че отношението на феновете ще откаже Винисиус от нов договор

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въвежда мерки срещу грипа

Nova.bg