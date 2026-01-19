Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

С пециалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев ще посети тази седмица швейцарски ски курорт Давос и ще проведе срещи с членове на американската делегация в кулоарите на тазгодишното издание на на Световния икономически форум, предаде "Ройтерс", позовавайки се на двама източници, запознати с посещението.

Вчера главният украински преговарящ Рустем Умеров заяви, че преговорите с американски официални представители за уреждане на продължаващия вече близо четири години конфликт с Русия ще продължат и в рамките на Световния икономически форум в Давос тази седмица.

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Тръмп ще участва лично на тазгодишната среща, като ще застане начело на най-голямата, според организаторите, американска делегация в историята на форума, след като миналата година не присъства на срещата и говори пред участниците в нея чрез видеовръзка.

Кремъл заяви, че се готви да посрещне в Москва специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър - за мирни преговори във връзка с Украйна, но все още не е определена дата за посещението.

Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ), посети САЩ през декември и проведе двудневни разговори с Уиткоф и Къшнър. По-късно двамата американски преговарящи се срещнаха и с официални представители от Украйна и Европейския съюз, а след това отделно само с украинската делегация, водена от Умеров. Тогава Уиткоф определи преговорите като "продуктивни".

Дмитриев: Русия е готова за диалог, но ще защитава собствените си интереси

Тръмп и Путин обсъдиха войната в Украйна по време на телефонен разговор на 29 декември, който Белият дом описа като "позитивен". В интервю пред "Ройтерс" на 14 януари Тръмп заяви, че Украйна, а не Русия, пречи на евентуалното сключване на мирно споразумение - изказване, което е в ярък контраст с реториката на европейските съюзници.