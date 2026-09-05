Свят

Откриха още едно тяло от потъналия ферибот край Кипър

Продължава издирването на още 15 души, които са в неизвестност

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 14:05
Откриха още едно тяло от потъналия ферибот край Кипър
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б роят на жертвите от потъналия край бреговете на остров Кипър пътнически ферибот станаха 13, след като днес бе извадено от морето тялото на още една жертва.

То бе открито в резултат на издирванията, които продължават без прекъсване от миналата неделя, когато пътническият ферибот потъна край бреговете на Северен Кипър.

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Досега са открити телата на 13 жертви. Продължава издирването на още 15 души, които са в неизвестност, заяви премиерът на признатата само от Анкара Севернокипърска турска република /СКТР/ Юнал Юстел, цитиран от ТРТ Хабер.

На 30 август по обяд пътнически кораб тип катамаран „Filo Jet“ с 269 пътници на борда, изпълняващ редовни курсове между между пристанище Кирения (Гирне на турски) в Северен Кипър и пристанище Ташуджу в турския окръг Мерсин, се преобърна в открито море, след като се беше наводнил.

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Спасени бяха 241 души. Осем души бяха обявени за загинали, а 20 бяха в неизвестност. Впоследствие бяха открити още тела на загинали.

Останките на потъналия кораб бяха открити на дълбочина 554 метра край бреговете на Кирения.

Транспортният министър на СКТР Ерхан Аръкан бе отстранен от поста заради морската трагедия, а разследването продължава.

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Общо 14 души са задържани във връзка с трагедията, която се оценява като най-полямата досега морска катастрофа в историята на СКТР.

Редактор: Василена Василева
Източник: Специално за БТА от Нахиде Дениз    
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