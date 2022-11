Уилям и Кейт си връщат преимуществото с посещение в САЩ

Б ританският принц Уилям и съпругата му Кейт се отправят в сряда към САЩ на първото си посещение там от осем години на фона на повишеното внимание на медиите отвъд Атлантическия океан към британското кралско семейство и синовете на крал Чарлз Трети, предаде Ройтерс. Те ще се опитат и да привлекат вниманието към наградата "Ъртшот" (Earthshot) за новатори в областта на околната среда по време на визитата си.

Британски медии: Мемоарите на принц Хари не са променени след смъртта на кралица Елизабет Втора

Посещението в САЩ ще е първата визита в чужбина за принцът и принцесата на Уелс след смъртта на кралица Елизабет Втора, след която първородният син на Чарлз стана наследник на британския престол. То идва няколко дни, преди живеещият в Лос Анджелис по-малък брат на престолонаследника принц Хари и американската му съпруга Меган да попаднат под светлините на прожекторите на престижна наградна церемония и представяне по Нетфликс на документален биографичен филм.

Но колкото и да се опитват кралските особи да се съсредоточат върху наградата, Уилям вероятно ще се сблъска с въпроси за Хари и Меган, които критикуваха кралското семейство за расизъм и безчувствено отношение в интервюта с Опра Уинфри и други американски медии.

За мнозина в британските медии за кралските коментатори това ще е възможност за съпоставяне на популярността на двамата братя, чието отдалечаване редом с критиките на Хари и Меган към монархията, се превърнаха в основен сюжет от живота на династията Уиндзор през последните години.

Кралското семейство са група конкуренти, винаги са били и винаги ще е така, каза кралският биограф Андрю Мортън за Ройтерс.

"Принц Уилям е бъдещият крал, принц Хари вече няма кралски ангажименти. Но независимо от това те ще следят внимателно кой привлича повече внимание, за кого вестниците пишат по-пространно и ако ви кажат, че не е така, не им вярвайте".

William and Kate are coming to Boston. Yes, THAT William and Kate.

.

Click the link for the latest details about their trip. https://t.co/XjgAXEoUsU pic.twitter.com/IwZHeN1jwq