Уилям и Кейт направиха щедро дарение за благотворителна организация (СНИМКИ)

П ринцът и принцесата на Уелс посетиха Скарбъро в Северен Йоркшир, където гостуваха на The Street, местна младежка благотворителна организация за психично здраве.

Сагата се заплита: Чарлз III иска да лиши трима кралски претендента от достъп до трона

Кралската двойка дари на организацията £345 000 от Кралския фонд.

Prince William, his wife Kate donate 345,000 pounds to support citizens’ mental health. Details here – BestyWeb https://t.co/zVuyRnsTSC