"Короната" се завръща с разпадащия се брак на Чарлз и Даяна

К огато хитовата поредица "Короната" се завърне по Netflix след двегодишно отсъствие, във фокуса на прожектора ще бъдат разпадащият се брак на Чарлз и Даяна и други неволи за кралица Елизабет Втора, предаде Асошиейтед прес.

Сериалът, който започна с брака на Елизабет в края на 40-те години, в петия си сезон "нищи" бурните 90-те години на миналия век за британското кралско семейство.

"Роклята на отмъщението" се появява отново: Елизабет Дебики пресъздава тоалет на принцеса Даяна в "Короната"

Именно през този период е т.нар. от Нейно Величество "annus horribilis" ("ужасна година" на латински) - 1992 г., когато принцът и принцесата на Уелс са в конфликт, херцогът и херцогинята на Йорк се разделят, принцеса Ана се развежда, замъкът Уиндзор е обгърнат от пламъци, а общественото мнение се обръща срещу кралските особи.

"The tempest surrounding Charles and Diana saves a show that’s spent most of its run stuck in a holding pattern," writes @judyberman https://t.co/mbvc1UfkOU