Кейт Мидълтън: По-уверена отвсякога

Х ерцогиня Катрин е принцеса на Уелс - съпруга на престолонаследника, вече два месеца и навлезе спокойно в тази роля. Тя изглежда по-уверена от всякога, пише британската преса, предадено от БТА.

Лъчезарната Кейт, както я наричат сънародниците ѝ, вече надхвърля ролята си на съпруга на принц Уилям и се превръща в самостоятелен високопоставен представител на кралския двор. В сигналите, които изпраща, няма никакво притеснение или тревожност, отбелязва специалистката по езика на тялото Джудит Джеймс.

Body Language Expert Points Out Subtle Kate Middleton and King Charles Clues That Show Their 'Special Relationship' https://t.co/89wFIz5La5 #breakingnews