Удушена и захвърлена в куфар след запознанство в Tinder

С мъртта на туристката Грейс Милейн шокира и натъжи света. Тя е удушена и захвърлена в куфар в Нова Зеландия от приятеля си Джеси Кемпсън, с когото се запознала в социалната мрежа Tinder.

27-годишният Кемпсън, който се смята за убиеца на момичето, е заявил в съда, че Грейс е починала по време на "груба сексуална игра", съобщава Мirror.

Грейс Милейн е обявена за изчезнала, по време на пътуването си из Нова Зеландия. На 1 декември 2018 г., в нощта преди 22-ия си рожден ден, тя била убита в хотелска стая, пише още изданието.

Disturbing Tinder messages killer sent Grace Millane before strangling herhttps://t.co/18kQm5tJNE pic.twitter.com/IjPJTyGEnF