20 години по-късно: Възобновиха случая с убийството на тийнейджърка, смляна на кайма

Е дин забравен случай за предполагаемото убийство на ученичката Шарлийн Даунс ще бъде разгледан отново точно преди навършването на 20-годишнината от изчезването ѝ. 14-годишното момиче изчезва на 1 ноември 2003 г..

През годините полицията свързва случая със секс мрежа за деца в града, за която подозира, че я е набелязвала, като двама мъже са обвинени и съдени, макар че за трагичен случай никой не е осъден.

По време на съдебния процес през 2007 г. се появиха тревожни твърдения, че Шарлийн е била убита и разчленена, след което тялото ѝ е било използвано за кебапчета за вкъщи, а костите ѝ са били натрошени във фугата за плочки - въпреки това съдебните заседатели не успяха да стигнат до присъда по делото.

Сега отдел "Студени случаи" от университета "Лийдс Тринити" заявява, че преразглежда доказателствата и издирва нови следи.

Д-р Кърсти Бенет, преподавател в университета, специализирана в студени случаи, ще работи с Ронай Кромптън от кампанията "Правосъдие за Шарлийн Даунс", тъй като според тях тийнейджърката е била "подведена" от системата, предназначена да я защити.

Investigators have reopened the case of Charlene Downes, a 14 year old girl who vanished 20 years ago in Blackpool, and was feared 'murdered and ground into kebab meat' https://t.co/q1B3AGViqv

Ронай казва за сътрудничеството: "Основната ни цел е да преразгледаме случая на Шарлийн, да видим къде са пропуските и да потърсим нови доказателства.

"Блекбърнският университет също така се обърна към нас с молба да осъществим голям проект за сексуална експлоатация на деца (ССЕ) за целия Ланкашир, за да разберем мащаба на проблема и къде децата са подведени."

"Шарлийн беше предадена от всички, които трябваше да я пазят. Полицията, социалните служби - всички те я подведоха.

"Опитваме да се борим за истинско правосъдие за нея, за да може да бъде запомнена с нещо положително".

Шарлийн пристига в Блекпул от Мидландс с родителите си Боб и Карън и брат си Робърт, когато е на 10 години, преди да изчезне четири години по-късно. Тялото ѝ така и не е намерено.

В още една трагедия за семейството брат ѝ Робърт умира миналата година, след като така и не успява да преживее изчезването ѝ.

Fresh hope for family of missing schoolgirl, 14, feared to have been 'murdered and minced into ... https://t.co/TcLFZ04MCM via @MailOnline A



