Смъртоносна инжекция: Екзекутираха мъж за бруталното убийство на 6-годишно момиче

М ъж, осъден на смърт за отвличането на 6-годишно момиченце и пребиването му до смърт, се наслаждава на празник с бургери часове преди екзекуцията си, съобщи Mirror.

45-годишният Джони Джонсън получава смъртоносна доза пентобарбитал в щатския затвор в Бон Тере и е обявен за мъртъв в 18:33 ч. местно време в понеделник, съобщиха властите.

Той е осъден за убийството на Кейси Уилямсън през юли 2002 г. в малкото предградие на Сейнт Луис Вали Парк.

Според съобщенията Джонсън се е наслаждавал на обикновена храна - бургер, къдрави картофки и ягодов млечен шейк. Той също така изразил разкаяние в кратко собственоръчно написано изявление, публикувано от Министерството на поправките часове преди екзекуцията. В изявлението си той казва: "Бог да ви благослови. Съжалявам за хората и семейството, които нараних."

Изчезването на момичето от родния ѝ град Вали Парк на 26 юли 2002 г. предизвиква трескаво издирване, преди тялото ѝ да бъде намерено. Майката на Кейси е била най-добра приятелка в детството си с по-голямата сестра на Джонсън и дори му е помагала да го гледа.

След като Джонсън присъствал на барбекю в нощта преди убийството, семейството на Кейси му позволило да преспи на дивана в дома си.

На сутринта Джонсън завлякъл момичето - все още по нощница - до изоставената фабрика, като според съдебните документи дори я носел на раменете си по пътя към разрушената сграда.

Когато я нападнал, Кейси започнала да крещи от ужас и се опитала да се освободи, сочат събраните доказателства. След това той я убил с тухла и голям камък, след което се отървал от тялото ѝ, захвърляйки го в близката река Мерамек. Според властите Джонсън е признал за престъпленията още същия ден.

След издирване, в което се включили служители на първа помощ и доброволци, тялото на Кейси било намерено в яма на по-малко от километър от дома ѝ, затрупано под камъни и отломки.

По време на съдебния процес срещу Джонсън адвокатите на защитата представиха свидетелски показания, според които клиентът им - бивш затворник, който е бил освободен от държавна психиатрична клиника шест месеца преди престъплението - е спрял да приема лекарствата си за шизофрения и се е държал странно в дните преди убийството.

През юни Върховният съд на щата Мисури отхвърли жалба, с която се искаше да се блокира екзекуцията с аргумента, че Джонсън страда от шизофрения, която му пречи да разбере връзката между престъплението и наказанието. Службата на главния прокурор на Мисури успешно оспори достоверността на психиатричната оценка и заяви, че медицинските документи показват, че Джонсън е бил в състояние да се справи с психичното си заболяване чрез медикаменти.

Миналата седмица тричленен състав на федералния апелативен съд временно спря планираната екзекуция, но пълният състав на 8-ия окръжен апелативен съд на САЩ я възстанови. След това адвокатите на Джонсън подадоха жалби до Върховния съд на САЩ, които бяха съсредоточени върху неговата компетентност да бъде екзекутиран.

В понеделник губернаторът на щата Мисури Майк Парсън отхвърли молба за помилване с цел намаляване на присъдата на Джонсън на доживотен затвор.

"Престъплението на Джони Джонсън е едно от най-ужасяващите убийства, които са попадали на бюрото ми", казва Парсън, бивш шериф, в изявление.

