21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

21-годишен мъж е привлечен като обвиняем за тежки престъпления срещу малолетно момиче, след като го отвлякъл под прицел и го изнасилил в хижа край село Челопеч. Извършителят, който е познавал детето и е живеел в дома му, е задържан, а прокуратурата настоява за постоянен арест.

Предисторията и нападението

Разследването на Окръжна прокуратура - София разкрива смразяващи подробности за инцидента. Обвиняемият В.М. е познавал 13-годишната жертва и дори е пребивавал известно време в къщата на семейството ѝ. Това му е позволило да има преки наблюдения върху навиците на детето.

На 20 декември 2025 г. мъжът преминал към действие, като отвлякъл момичето под заплаха с оръжие.

Упояване и гавра в хижата

Според събраните доказателства, В.М. е отвел детето в хижа в района на с. Челопеч. Там той го е привел в безпомощно състояние, като го е упоил, след което е извършил блудствени действия и съвкупление.

Заплахи към семейството

Случаят придобива още по-сериозни измерения заради поведението на обвиняемия след извършеното деяние. По делото са налични данни, че 21-годишният мъж е отправял системни заплахи към семейството на пострадалата, вероятно в опит да прикрие престъплението или да ги сплаши да не подават сигнал.

Мярката за неотклонение

Към момента В.М. е привлечен като обвиняем за въоръжено отвличане и изнасилване на малолетно лице. Той е задържан за срок до 72 часа, като Окръжна прокуратура - София вече е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.