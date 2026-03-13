„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Н аградите „Оскар“ са едно от най-гледаните събития на червения килим в света (заедно с Met Gala, разбира се), а 97-ата церемония по връчването на наградите на Академията на 15 март със сигурност ще предложи много запомнящи се модни моменти.

Очаква се най-ярките звезди на Холивуд да се появят на червения килим с най-драматичните си визии, тъй като стилистите често пазят най-добрите рокли и костюми за накрая. В чест на събитието списание Vogue прави ретроспекция на някои от най-добрите рокли на „Оскар“-ите за всички времена.

Избрани от редакторите на модната Библия (минали и настоящи), този окончателен списък с най-добрите модни моменти на Оскарите припомня много емблематични визии.

Припомнете си някои от най-шокиращите, но и най-красивите рокли в нашата галерия.