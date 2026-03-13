Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

Служители на софийската митница задържаха над 580 продукта, предназначени за естетични и козметични процедури, съобщиха от Агенция „Митници“.

Сред иззетите изделия има 580 хиалуронови филъра с лидокаин и 7 колагенови бустера. Пратката е пристигнала от Южна Корея.

Заловиха голямо количество ботулинов токсин, серуми и фармацевтични продукти

При извършената проверка митническите служители са установили, че разрешителните на продуктите не отговарят на изискванията на българското законодателство.

Допълнително съмнение е породило и искане за смяна на крайния получател на пратката. Заради установените нарушения на вносителите ще бъде съставен акт за митническа измама.

Заловиха пратка с контрабанден ботулинов токсин, произведен в Южна Корея

От Агенция „Митници“ посочват, че от началото на 2025 г. са задържани над 1000 медицински изделия без необходимите сертификати и разрешителни.

„Липсата на необходимата документация, сертификати за съответствие и разрешения за употреба и внос поставя под съмнение качеството, безопасността и произхода на въпросните продукти. Това крие потенциален риск за здравето на потребителите, тъй като не може да бъде гарантирано, че изделията отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство“, допълват от агенцията.

Над 4 800 контрабандни козметични продукти бяха иззети на Летище София

Хиалуроновите филъри и колагеновите бустери се използват широко в естетичната медицина за процедури като изглаждане на бръчки, оформяне на устни и възстановяване на обема на кожата. Тези продукти се считат за медицински изделия и подлежат на строг контрол при внос и употреба.

За да бъдат законно разпространявани в България и Европейския съюз, те трябва да притежават необходимите сертификати за съответствие и разрешения за употреба. Липсата на подобна документация може да означава, че произходът и качеството на продуктите не са гарантирани, което крие риск за здравето на пациентите.