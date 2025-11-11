Свят

Историческа операция: Робот лекува инсулт от 6400 км разстояние

Лекари от Шотландия и САЩ са извършили това, което се смята за първата в света процедура за лечение на инсулт с помощта на робот

11 ноември 2025, 11:01
Източник: iStock

Л екари от Шотландия и САЩ са извършили това, което се смята за първата в света процедура за лечение на инсулт с помощта на робот, съобщи BBC.

Проф. Ирис Грунвалд от Университета в Дънди извърши дистанционна тромбектомия - отстраняване на кръвни съсиреци след инсулт - върху човешки труп, дарен на медицинската наука.

Професорката е била в болница „Найнвелс“ в Дънди, докато тялото, върху което е оперирала, докато е използвала машината, е било в университетско заведение.

Часове по-късно Рикардо Ханел - неврохирург във Флорида - използва технологията, за да извърши първата трансатлантическа операция от базата си в Джаксънвил върху човешко тяло в Дънди, на над 6400 км разстояние.

Екипът го нарече потенциален „променящ правилата на играта“, ако бъде одобрен за употреба при пациенти.

Медиците смятат, че тази технология може да трансформира грижите за пациенти с инсулт, тъй като забавянето на достъпа до специализирано лечение може да има пряко въздействие върху шансовете за възстановяване.

Проф. Грунвалд каза: „Сякаш бяхме свидетели на първия поглед към бъдещето. Докато преди това се смяташе за научна фантастика, ние демонстрирахме, че всяка стъпка от процедурата вече може да бъде извършена".

Университетът в Дънди е глобалният център за обучение на Световната федерация за интервенционално лечение на инсулт и е единственото място във Великобритания, където лекарите могат да оперират трупове с течност, която имитира човешка кръв, циркулираща в съдовете.

„Това беше първият път, в който успяхме да извършим цялата процедура по механична тромбектомия в истинско човешко тяло, за да покажем, че всички стъпки от процедурата са възможни“, каза проф. Грунвалд.

Жулиет Бувери, главен изпълнителен директор на благотворителната организация Stroke Association, заяви пред BBC News, че трансатлантическата процедура е „забележителна иновация“.

Тя добави: „Твърде дълго хората, живеещи в отдалечени и селски райони, бяха лишени от достъп до тромбектомия. Роботика като тази би могла да възстанови баланса на неравенството, което съществува в лечението на инсулт в Обединеното кралство“.

В експеримента течност, имитираща човешка кръв, е използвана в четири различни трупа.

Субектите, които са дарили телата си на науката, са починали през последните три години и след това са били балсамирани.

Процедурите както в Дънди, така и във Флорида бяха извършени миналия месец с помощта на роботика от литовската фирма Sentante.

Въпреки че е имало дистанционни тромбектомии, извършвани преди това върху силициев модел , 3D-принтирано копие и върху животно , се смята, че това е първата процедура върху човешко тяло.

Екипът се надява да участва в клинични изпитвания през следващата година.

Как работи технологията?

Исхемичен инсулт възниква , когато артерия е блокирана от съсирек .

Това прекъсва кръвоснабдяването и кислорода на мозъка, а мозъчните клетки губят функция и умират.

Най-доброто лечение е тромбектомия, при която специалист използва катетри и жици за отстраняване на съсирека.

Но какво се случва, когато пациентът не може да стигне до специалист, който може да извърши процедурата?

Проф. Грунвалд каза, че експериментът демонстрира, че робот може да бъде свързан към същите катетри и проводници, които обикновено използва хирург, а медик, който е с пациента, може просто да прикрепи проводниците.

Хирургът, на друго място, би могъл да държи и движи собствените си жици, а роботът след това извършва абсолютно същите движения в реално време върху пациента, за да извърши тромбектомията.

Пациентът ще бъде в операционна зала на болница, докато лекарят ще може да извърши процедурата, използвайки машината Sentante, от всяко място - дори от собствения си дом.

Проф. Грунвалд и Рикардо Ханел можели да видят рентгенови снимки на тялото на живо в експериментите и да наблюдават напредъка в реално време, като експертът от Дънди каза, че това е отнело само 20 минути обучение.

Технологичните гиганти Nvidia и Ericsson бяха включени в проекта, за да осигурят свързаността на робота.

Д-р Ханел каза: „Да се ​​​​оперира от САЩ до Шотландия със закъснение от 120 милисекунди - мигване на око - е наистина забележително.“

Бъдещето на лечението на инсулт

Проф. Грунвалд, която е спечелила награда от Innovate UK за работата си и е и вицепрезидент на Световната федерация за интервенционално лечение на инсулт, заяви, че има два основни проблема със стандартната тромбектомия - глобален недостиг на лекари, които могат да я извършат, и лечението зависи от местоположението.

В Шотландия има само три места, където пациентите могат да получат процедурата - Дънди, Глазгоу и Единбург. Ако не живеете там, трябва да пътувате.

Проф. Грунвалд каза: „Лечението е много зависимо от времето. На всеки шест минути закъснение имате 1% по-малък шанс за добър резултат. Тази технология сега ще ви осигури нов начин, по който не сте зависими от това къде живеете - спестявайки ценните минути, в които мозъкът ви иначе умира.“

Агенцията за обществено здраве на Шотландия съобщи, че миналата година в Шотландия са регистрирани 9 625 исхемични инсулта.

Само 212 - или 2,2% от всички пациенти - са получили тромбектомия, докато 1045 души са получили лекарства за разрушаване на съсиреците.

За останалата част от Обединеното кралство само 3,9% от всички пациенти с инсулт са получили тромбектомия през годината до март 2024 г.

„Чувството е невероятно“, добави Едвардас Саткаускас, главен изпълнителен директор на Sentante, в интервю за BBC News от базата на компанията в Литва.

Понякога бъдещето е много по-близо, отколкото си мислим.

Източник: BBC    
