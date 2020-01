Учени: Следващите 5 години ще бъдат най-горещите досега

С ледващите пет години ще бъдат най-топлия регистриран период на Земята. Това прогнозира британската метеорологична служба, предупреждавайки, че има риск средната температура на Земята да се повиши с повече от 1,5 градуса по Целзий, надхвърляйки границата от Парижкото споразумение за климата.

В регулярната си прогноза, разглеждаща климатичните тенденции в дългосрочен план, от британската метеорологична служба посочват, че всяка година от 2020 до края на 2024 г. ще е с 1,06-1,62 градуса по-гореща от нивата преди индустриалната епоха. Очаква се глобалната температура да нарасне за периода с между 1,15 и 1,46 градуса по Целзий спрямо средната за времето между 1850 г. и 1900 г.

„Новата петгодишна прогноза предполага продължаващо затопляне, в съответствие с устойчиво високите нива на парникови газове”, подчертава метеорологът Дъг Смит.

„Има известна несигурност в рамките на прогнозата, но за повечето региони се очаква да бъдат по-топли и прогнозните модели предполагат засилено затопляне над сушата, особено в северните части на Европа, Азия и Северна Америка”, пояснява ученият.

Според британските метеоролози глобалното затопляне би могло да спре само голямо вулканично изригване, което би изхвърлило огромни количества пепел в атмосферата.

Иначе изминалите 5 години са били най-топлите регистрирани до момента, като най-горещата от тях е била 2016 г., следвана от 2019 г. За целия период средната температура на Земята се е повишила с 1,09 градуса спрямо нивата от прединдустриалната епоха.

