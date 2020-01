Рекордно топло в Норвегия, идва ли нова ледена епоха

В Норвегия отчетоха най-топлия зимен ден в историята си. Температурата в малкото градче Сундалдора достигна 19° по Целзий или с над 25° повече от обичайното за януари. Докато на другия край на света, в Австралия лятото преминава под знака на незапомнени пожари, норвежците се радват на безпрецедентно хубаво време през зимата. Толкова високи температури никога не са били отчитани през януари в Скандинавия. Прогнозата за следващите дни е за рязка промяна - Норвегия ще бъде ударена от мощен циклон, образувал се над Гренландско море, носещ поройни дъждове, сняг и ураганни ветрове.

А учените са притеснени. Необичайно топлите дни в началото на януари изглежда са още един от признаците на глобалната промяна на климата.

Провал на срещата за климата в Мадрид

Хубавото време над Западна Норвегия се дължеше на влиянието на Северноатлантическото течение, пренасящо вода от тропиците към Европа.

Проучване, публикувано в края на миналата година, обаче сочи, че хубавото време, на което се радваха норвежците, може да има катастрофални последици в дългосрочен план.

Северноатлантическото течение, част от система Гълфстрийм, пренася топла вода от Мексиканския залив, придавайки на Северозападна Европа сравнително мек климат.

Според учени от Университета в Гронинген и Утрехтския университет обаче все по-бързото разтапяне на ледниците в Гренландия и повечето валежи над океаните могат да доведат до промяна на посоката на Гълфстрийм. Шансът това да стане в следващите 100 години се изчислява на 15%.

В проучването обаче не са взети в предвид други циклични фактори, като засиленото топене на леда в Северния ледовит океан. Така че шансът за временно обръщане на теченията в Атлантическия океан може да е дори по-голям.

ООН: Ако не се променим, ни чака опустошение

Причината е, че теченията са чувствителни към количеството прясна вода на повърхността, която променя температурния трансфер в дълбочина. Така разтапянето на ледниците в Гренландия може да забави или дори да обърне Северноатлантическото течение.

При подобно развитие на събитията Западна Европа и източното крайбрежие на Сверена Америка ще бъдат сполетени от няколко десетилетия на много тежки климатични условия, като средните температури ще паднат с до 10°. Така климатът ще стане подобен на този в Сибир.

Това няма да бъде нова ледена епоха. Всъщност доста вероятно само ще засили глобалното затопляне, тъй като ще повиши неимоверно енергийните нужди за отопление в редица гъсто населени райони.

Докато източното крайбрежие на Америка и Западна Европа ще бъдат обхванати от жестоки студове, температурите в останалата част на света ще продължат да се повишават.

Изменението на климата ще предизвиква нови пожари, цунами, урагани или всичко това едновременно в различни части на Земята.

Great Britain and Europe's high-latitude-yet-warm climate is due to the thermohaline circulation of warm tropical waters northward. But melted ice from global warming freshens the North Atlantic and may interrupt the circulation. Paradoxical result: a colder, dryer Europe. [5/n] pic.twitter.com/MW0xeH00Br