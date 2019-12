Провал на срещата за климата в Мадрид

С рещата на върха на ООН по въпросите на климата в Мадрид в събота се провали.

Причината е, че никой не иска да плати цената за борбата с климатичните промени. Преговорите между страните-членки, продължили до късно през нощта в петък завършиха без успех.

Дори напротив, държавите стават все по-разделени по отношение на това как да се борят с глобалното затопляне.

ЕС прие „зелена сделка”, позицията на България

Делегати от развитите икономики и развиващите се пазари се противопоставиха на проекта за окончателен текст.

След година на бедствия, свързани с климата, включително смъртоносни бури, наводнения и пожари, както и стачки на милиони млади хора, преговорите в Мадрид трябваше да изпратят ясен сигнал за готовността на правителствата да се справят с кризата, която заплашва човечеството.

Срещата имаше за цел също така да финализира правилника на Споразумението за климата от Париж 2015, който трябва да влезе в сила през следващата година.

Дори след маратонските разговори между министри, наблюдатели и делегати все още има значителни различия по редица въпроси.

Нивата на CO2 достигнаха най-високите в човешката история

Линията на разделение в основно между богатите развити икономики и развиващите се страни по въпроса кой трябва да намали емисиите на парникови газове, с колко и откъде да дойдат трилионите долари, необходими на човечеството, за да се приспособи към климатичните промени.

По-бедните и уязвими от промените в климата държави, и надигащите се гиганти, като Китай и Индия, заемащи съответно първо и четвърто място по замърсяване в света, блокираха преговорите, след като САЩ и разчитащите на добива на полезни изкопаеми Австралия и Бразилия се опитаха да наложат своята позиция за въглеродните квоти.

В публичните дискусии в събота сутринта се появи и въпросът за това как нациите трябва да цитират поредица от научни оценки за състоянието на планетата.

„Последната версия на текста на решението за Парижкото споразумение, представена от чилийското председателство, е напълно неприемлива”, заяви Алден Майер, директор на политиката в Съюза на загрижените учени и наблюдател на преговорите в ООН.

Costa Rica's environment minister Carlos Rodriguez says negotiations on carbon markets (Article 6) are stalled. He names Australia, Brazil and the US for trying to undermine the environmental integrity of the market. Those positions are "unacceptable" he says. #COP25