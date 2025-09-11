Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Д иректорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което бе задържано във връзка със смъртта на Чарли Кърк, е било освободено след разпит, предаде агенция Ройтерс.

Един от най-известните консервативни активисти и медийни личности в САЩ, Чарли Кърк, близък съюзник на бившия президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда по време на университетско събитие на организацията Turning Point USA, която той съосновава. Според полицията става дума за целенасочено нападение.

Новината бе съобщена от самия Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social: „Великият и дори легендарен Чарли Кърк е мъртъв. Никой не разбираше и не носеше в сърцето си младите хора в Америка по-добре от него.“

По-рано агенциите цитираха директора на ФБР Каш Пател да казва, че предполагаемият убиец на Чарли Кърк е задържан.

Близо шест часа след стрелбата властите не са идентифицирали публично заподозрян, отбелязва агенция Ройтерс.

„Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността“, написа в X директорът на ФБР.

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват „лице, което представлява интерес“, без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът все още е на свобда, посочва Ройтерс.

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес.

31-годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа, като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в X.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че „това е политическо убийство“.

Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.

Изявата на Кърк в Юта е била първата от планирани 15 събития в университети в страната под надслов „Американското завръщане“, посочва Ройтерс.

Кой беше Чарли Кърк

Кърк създава Turning Point едва на 18 години, с мисията да популяризира консервативни идеи в университети, доминирани от либерални възгледи. Организацията днес има над 850 студентски клона в САЩ и изигра ключова роля в кампанията за мобилизиране на избиратели за Доналд Тръмп и други републикански кандидати.

Събитието в сряда в Университета на Юта бе началото на многокампусно турне, в рамките на което студенти бяха поканени да дебатират с Кърк по теми като идентичност, климатични промени, вяра и семейни ценности.

Като активен подкастър и радиоводещ, Кърк имаше милиони последователи. В своите предавания често споделяше клипове от дебати със студенти, а неговите позиции включваха твърда защита на Втората поправка, скептицизъм относно климатичната криза и пандемията от COVID-19, както и разпространение на неверни твърдения за „откраднатите избори“ през 2020 г.

През годините той изгради близки връзки с Доналд Тръмп и семейството му, присъствайки на инаугурацията му и често посещавайки Белия дом. Самият Тръмп неведнъж го е определял като „невероятен човек, с любов към страната си“, пише BBC.

Кърк е роден в заможно предградие на Чикаго, син на архитект. Учил е в колеж, но прекъсва, за да се отдаде изцяло на политически активизъм. Той бе добре познат публичен говорител, изнасял лекции в престижни форуми като Oxford Union, и автор на бестселъра The Maga Doctrine (2020).

Личният му живот също бе публичен – Кърк бе женен за бившата „Мис Аризона“, с която има две деца. Вярата му и семейството заемаха централно място в неговата политическа философия.

Въпреки че бе силно поляризираща фигура, мнозина подчертават, че Кърк винаги е насърчавал дебата и сблъсъка на идеи. „Целият му проект бе изграден върху убеждението, че различията трябва да се решават чрез реч, а не чрез насилие“, заяви Уилям Улф, директор на Центъра за баптистко лидерство.

Политици от Републиканската и от Демократическата партия реагираха на новината за нападението срещу Чарли Кърк.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който бе близък с Кърк, написа в X: „Вечна му памет“.

„Атаката срещу Чарли Кърк е отвратителна, подла и осъдителна“, написа в Екс губернаторът на Калифорния от Демократическата партия Гавин Нюсъм. „Трябва да отхвърлим всяка форма на политическо насилие в САЩ“, допълни той.

Работещи в администрация в Белия дом, много от които млади хора и почитатели на Чарли Кърк, бяха с посърнали лица, когато започна да се разпространява новината за нападението, посочва Reuters.