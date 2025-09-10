Свят

Тръмп: Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв

Има заподозряно лице, но то не е задържано все още

10 септември 2025, 22:54
П резидентът Доналд Тръмп обяви, че консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като беше прострелян по-рано днес.

"Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв", написа Тръмп в Трут сошъл.

"Никой не е разбирал или познавал сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и всички му се възхищаваха, особено аз, а сега вече не е сред нас. Мелания и аз изказваме своите съболезнования на красивата му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!", заяви Тръмп.

Чарли Кърк, на 31 г., известен консервативен активист и поддръжник на президента на САЩ Донлад Тръмп, беше прострелян на събитие в университета "Юта Вали". Той оставя жена и две деца.

"Можем да потвърдим, че г-н Кърк е бил прострелян, но не знаем състоянието му. Заподозреният не е задържан. Полицията все още разследва. Кампусът е затворен до края на деня", съобщиха от управата на университета, предава Си Ен Ен.

По-рано университетските власти обявиха, че има задържан за стрелбата.

Републиканци в САЩ: Новият папа е наш

Кърк е бил поканен от студентска група и е говорил, когато е бил произведен изстрел от сграда на кампуса на около 200 метра разстояние.

Президентът Доналд Тръмп призовава американците да се молят за Кърк.

Тръмп хвалеше активизма на Кърк като ключов за успеха му сред младите избиратели на президентските избори миналата година.

Кърк беше известен с това, че участваше в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и др. 

Появата на Чарли Кърк в университета в Юта в сряда беше първата спирка от турнето му "Повратна точка САЩ", което включваше 14 града.

Кърк пътувал с частна охрана след заплахи към него, посочва Си Ен Ен. Университетската полиция и местните власти също са осигурявали сигурността на събитието, което е привлякло хиляди хора в двора на университета.

Секунди преди Чарли Кърк да бъде прострелян, видеозапис показва как той да отговаря на въпрос за транссексуалните масови стрелци в САЩ.

Човек от публиката пита: "Знаете ли колко транссексуални американци са станали масови стрелци през последните 10 години?"

Кърк отговаря: "Твърде много".

Същият човек от публиката продължава, казвайки, че отговорът е пет, и пита дали Кърк знае колко масови стрелци е имало в Америка през последните 10 години.

Кърк отговаря: "Броим или не броим насилието от банди?"

Секунди по-късно се чува звук от изстрел и тълпата крещи и бяга, докато Кърк е прострелян в областта на врата.

Източник: CNN    
