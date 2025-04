Убиецът, за когото се твърди, че е изял човешки мозък, сложи край на гладната си стачка

Н аричан „Канибала“, Робърт Модсли — четворен убиец, някога смятан за най-опасния затворник в британската пенитенциарна система — отново приема храна, след като обяви гладна стачка, пише The Mirror .

Най-дълго излежаващият присъда затворник във Великобритания е прекратил гладната си стачка, след като семейството му изразило сериозни опасения за здравето му.

Модсли отказвал храна, след като надзирателите му отнели PlayStation-а и телевизора. По думите на семейството му, били конфискувани и неговата уредба и книги. Брат му Пол, на 74 години от Ливърпул, разказа за решението му да спре да се храни: „Много сме притеснени. Боб ми се обади и звучеше ядосан и напрегнат.“

„Каза ми: “Започвам гладна стачка, така че не се изненадвай, ако това е последният път, когато ти се обаждам.”

“Боб се в върнал към положението отпреди десет години, когато нямаше нищо, което да го стимулира. Обича да играе военни игри и шах на PlayStation-а. Имаше телефон в килията, но спря да ни се обажда. Не можем да се свържем с никого, за да разберем какво се случва“, разказва Пол.

Модсли вече е прекратил гладната стачка и отново се храни. Наричан от другите затворници „Канибала“, той беше заключен сам в килията си почти 17 000 последователни дни. Той държи световния рекорд за продължително изолиране, като е държан отделен от останалите затворници около 46 години.

