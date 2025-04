„Затлъстял“ убиец е екзекутиран след 25 години чакане

П очти 25 години след деня, в който отвлече, нападна и уби жена от Маями по време на обедната ѝ почивка, Майкъл Антъни Танзи плати с живота си за това престъпление – чрез екзекуция, която според неговите адвокати, активисти и духовници не трябваше да бъде извършвана, отчасти заради физическото състояние на осъдения, пише Newsweek.

48-годишният Танзи беше екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във вторник, 8 април, в 18:00 ч. в щатския затвор във Флорида, разположен в Райфорд. Пред затвора демонстранти от организацията „Флоридци за алтернатива на смъртното наказание“ проведоха бдение преди единадесетата екзекуция за годината в САЩ.

50 за и 1 против

Около 50 демонстранти срещу смъртното наказание застанаха пред затворническия комплекс в Райфорд, за да протестират срещу екзекуцията, третата в щата тази година. В национален мащаб Танзи е единадесетият човек, изправен пред смъртно наказание през 2025 г.

"Вярвам, че който и да бъде убит тази вечер, Майкъл, е едно от Божиите създания", каза един протестиращ пред Newsweek. "Той е обичан от Бог точно като мен. Не зависи от мен да преценявам как свършва животът му."

Групата Floridians for Alternatives to the Death Penalty каза в изявление, че "смъртното наказание не е справедливост".

"Не е справедливост да вземеш физически и психически разбит мъж, да го завържеш за количка и да извършиш предумишлено убийство. Това е отмъщение, просто и ясно."

Дългото изявление също така отбелязва малтретирането, което Танзи е претърпял от страна на майка си и баща си, започвайки от 2-годишна възраст.

Един контрапротестиращ извън затвора каза пред Newsweek, че е излязъл, за да изрази подкрепата си за екзекуцията.

