Путин: Русия е отворена за намаляване на военните разходи заедно със САЩ и Китай

Р уският президент Владимир Путин заяви, че е готов да постигне споразумение с Доналд Тръмп за намаляване на военните разходи с 50%, заедно със САЩ и Китай, предаде Newsweek.

Защо това е важно

Ако Русия се ангажира да намали военните си разходи, това може да има дълбоки последици за прекратяването на войната в Украйна и за сигурността в Европа.

Според последното проучване на Международния институт за стратегически изследвания, военните разходи на Русия за 2024 г. възлизат на 462 милиарда долара и продължават да се увеличават. Тази сума приблизително се равнява на общите разходи на европейските държави, които възлизат на 457 милиарда долара за същата година.

President Putin on proposal to cut the defence budgets in half:



I think this is a good idea: the US would cut their spending by 50%, we would cut ours by 50%. China could then join in if it wants to. This is a good proposal, and we are open to discussing it.