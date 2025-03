Китай е готов да води „всякакъв вид“ война със САЩ

К итай предупреди САЩ, че е готов да води „всякакъв вид“ война, след като отвърна на нарастващите търговски мита, наложени от президента Доналд Тръмп, предаде ВВС.

Двете най-големи икономики в света се приближиха опасно близо до търговска война, след като Тръмп разшири митническите тарифи върху всички китайски стоки. В отговор Пекин бързо наложи мита от 10-15% върху американски селскостопански продукти.

В публикация в X китайското посолство във Вашингтон заяви:

„Ако войната е това, което САЩ искат, било то тарифна война, търговска война или друг вид война, ние сме готови да се бием до края.“

🇨🇳🇺🇸Embassy of China in the USA:



If the United States wants war, whether it is a tariff war, a trade war, or any other type of war, we are prepared to fight to the end. pic.twitter.com/bDu42kMEZB