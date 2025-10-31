Свят

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Опозиционни депутати и активисти твърдят, че украинското ръководство използва съдебната система, за да сплашва противници и да заглушава критиците си

31 октомври 2025, 14:52
"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски
Източник: gettyimages

Д окато Русия започваше пълномащабната си инвазия в Украйна преди близо четири години, тогавашният ръководител на държавната енергийна компания "Укренерго", Володимир Кудрицки, се бореше да запази електрозахранването в страната. Въпреки масираните руски атаки с ракети и дронове, той успя да предотврати срив на енергийната мрежа и спечели уважението на енергийни експерти по света. До внезапното си принудително оттегляне през 2024 г.

Отстраняването му предизвика недоволство в енергийния сектор и тревога в Брюксел. Тогава Кудрицки заяви пред Politico, че е станал жертва на "безмилостната централизация на властта", провеждана от украинския президент Володимир Зеленски и неговия влиятелен началник на канцеларията Андрий Ермак. Той предупреди, че "корумпирани лица" могат да поемат контрола над държавната компания.

Днес Кудрицки отново е в центъра на вниманието, този път зад стъклена преграда в съдебна зала в центъра на Киев, където бе изправен пред обвинения в присвояване. Според негови поддръжници това е пореден пример за използването на правни войни, съдебни действия с политическа цел, от страна на властите за сплашване на опоненти и заглушаване на критиците чрез обвинения в корупция или сътрудничество с Русия.

Същата съдба сполетя и предшественика на Зеленски, Петро Порошенко, срещу когото тази година бяха наложени санкции и повдигнати корупционни обвинения. Това е ход, който може да му попречи да се кандидатира отново. Санкции често се използват срещу политически опоненти, като блокират достъпа им до финансови средства и дори до лични банкови сметки.

Порошенко обвини Зеленски в "пълзящ авторитаризъм" и опит "да елиминира всеки конкурент от политическата сцена".

"Това е вторият пирон в ковчега след уволнението на Залужни"

Подобно мнение изразява и депутатът Микола Княжицки, според когото използването на съдебната система за дискредитиране на противници ще се засилва, ако догодина се стигне до избори в случай на примирие. Целта, казва той, е "изчистване на полето от конкуренти", за да се подготви "нечестен вот".

Известната антикорупционна активистка Дария Калениюк, ръководител на Центъра за действие срещу корупцията, също смята, че президентът и обкръжението му използват войната, за да монополизират властта до степен, която застрашава демокрацията. Присъствала на двучасовото съдебно заседание срещу Кудрицки, тя определи делото като "политическо" и подчерта, че обвинението "няма логика": прокурорът не представил доказателства, че Кудрицки се е облагодетелствал лично от спорния договор.

Делото се отнася до контракт, подписан преди седем години, когато Кудрицки е бил заместник-директор на "Укренерго". Подизпълнителят обаче така и не започнал работа, а компанията впоследствие си възстановила авансовото плащане.

Депутатът Инна Совсун също заяви, че "няма доказателства Кудрицки да се е обогатил". Тя и още двама нейни колеги се явили в съда, за да гарантират освобождаването му, но съдията вместо това определил парична гаранция от 325 000 долара.

Според високопоставен съветник от украинското правителство, пожелал анонимност, обвиненията не са политически мотивирани и обществото трябва да изчака делото по същество.

Бившият вицепремиер Иванна Климпуш-Цинцадзе обаче предупреждава, че случаят "не изглежда добре нито вътрешно, нито пред международните партньори", особено в момент, когато Киев търси спешна европейска помощ за енергийния сектор преди предстоящата зима.

Борбата на Зеленски с критиците у дома

Тази зима се очаква да бъде още по-тежка за Украйна, тъй като Русия вече атакува не само електропреносната мрежа, но и газовите съоръжения за добив, съхранение и разпределение. Около 60% от украинците разчитат на природен газ за отопление.

Някои експерти предполагат, че процесът срещу Кудрицки може да е опит за предварително намиране на "изкупителна жертва", ако енергийната система не издържи на руските атаки. Според източници на изданието "Украинска правда", бивши енергийни ръководители се опасяват, че ще бъдат обвинени, че не са направили достатъчно за укрепване на инфраструктурата.

"Те имат нужда от виновник", коментира външнополитически експерт, консултирал украинското правителство. "В някои региони вероятно няма да има ток до пролетта. Температурите в Киев вече падат до 10 градуса в апартаментите, и ако градът потъне в продължителен мрак, недоволството ще нарасне, затова президентската администрация търси виновни", обяснява той.

"Опозицията ще обвини Зеленски, че не е успял да защити страната и не е подготвил план за предотвратяване на масови прекъсвания на тока и замръзване", добавя той.

Според старши анализатора в Atlantic Council и автор на книгата "Battleground Ukraine" Адриан Каратицки, тревогите са основателни: "Макар Зеленски да е вдъхновяващ и смел лидер във военно време, управлението му има някои притеснителни черти."

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Politico    
Володимир Кудрицки Укренерго Володимир Зеленски Корупционни обвинения Централизация на властта Политически репресии Енергиен сектор Руска инвазия Украинска политика Авторитаризъм
X

