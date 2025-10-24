Володимир Зеленски се срещна с крал Чарлз III за трети път тази година

П резидентът на Украйна, Володимир Зеленски, е в Уиндзор за среща с крал Чарлз Трети. Това е тяхната трета среща през тази година.

При пристигането си в замъка Уиндзор той бе посрещнат с кралски салют, а украинският национален химн бе изпълнен.

През март Зеленски се срещна с краля в Сандрингам след участие в среща на европейски лидери, посветена на прекратяването на войната в Украйна. Според кралски източници срещата е продължила малко над час, а президентът Зеленски е бил „топло посрещнат“ от монарха.

След това, през юни, кралят прие Зеленски в замъка Уиндзор.

Крал Чарлз вече е изразявал подкрепата си за Зеленски и Украйна, като е заявил, че страната е преживяла „неописуема агресия“ след „непровокираната атака на Русия срещу тяхната земя“.