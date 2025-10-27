Десет дни за мир? Зеленски обяви нова стратегия за спиране на огъня

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за американския информационен сайт "Аксиос", че Украйна и съюзниците ѝ са се съгласили да работят в следващите десет дни по план за прекратяване на огъня в конфликта с Русия, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

"Няколко кратки бележки. Като план за прекратяване на огъня. Решихме, че ще работим по него през следващата седмица или десет дни", заяви Зеленски в интервю за "Аксиос", публикувано днес.

Зеленски подчерта, че Украйна - за да окаже натиск върху Русия за преговори - е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег "Томахоук", но и "други подобни неща", които не изискват продължително обучение.